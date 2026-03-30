وزير التجهيز : استكمال الأشغال على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة نهاية 2026

أكّد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، أن نهاية الأشغال على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة ستكون نهاية 2026 ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بفتح المحولات على مستوى الطريق السريعة تباعا حال الانتهاء من إنجازها .

و أضاف الزواري،الاثنين خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن إزالة الجسرالقديم على مستوى مستشفى الحروق ببن عروس ،تم وفق الخطة المرسومة.

و لفت إلى أن نسق الأشغال سيرتفع خلال الفترة القادمة نظرا لأن الطقس يسمح بالقيام بعملية التبليط ، مستدركا بالقول لا نريد المغامرة والتسرع في هذا الطريق الذي تصل أعداد أروقته إلى 6 .

و حول سؤال بشأن مسألة التنوير العمومي أوضح الزواري أن جزء كبير منها من مشمولات البلديات بينما تتكفل الوزارة بتنوير الطرقات الرئيسية والمحاور الكبرى والتي تبلغ 100 كلمتر من الطرقات نصفها في منطقة تونس الكبرى.

و لاحظ الزواري، تزايد عمليات السرقة والتخريب في شبكة التنوير العمومي من أجل البحث عن النحاس، موضحا أن كلفتها كبيرة وتتطلب مجهودا كبيرا لاسترجاع الشبكة.

و لفت إلى أن الوزارة تسعى إلى استبدال استعمال النحاس بمواد أخرى، مبرزا أن الاعتمادات التي تخصصها الوزارة للصيانة أو الاصلاحات بعد عمليات التخريب تبلغ 11،5 مليون دينار سنويا.

