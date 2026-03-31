وزير التجهيز : قريبا إنتهاء أشغال مشروع المدخل الشمالي الجنوبي بصفاقس [فيديو]

أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري خلال جلسة استماع له بالبرلمان،، في رده على سؤال للنائب طارق المهدي حول مشروع تبرورة بصفاقس الذي تعطل إنجازه لسنوات، إلى جانب جملة من التساؤلات الأخرى المتعلقة بالتهيئة بالولاية، أن المشروع الذي تم إقراره سنة 2024 خضع للدراسة من قبل اللجان المختصة برئاسة الحكومة، وذلك للتثبت من جدواه ومردوديته.

وأوضح الزواري أن الدراسات الخاصة بمشروع تبرورة انطلقت فعليا خلال شهر جويلية 2025، وتم عرضها على شركة البحيرة في سبتمبر من السنة نفسها، مشيرا إلى أن الجانب السعودي، الشريك في مؤسسة البحيرة، سيعلن موقفه من التعهد بالمشروع خلال الأيام القليلة القادمة، معربا عن تفاؤله بتلقي خبر سار لفائدة ولاية صفاقس.

وفي ما يتعلق بمشروع المدخل الشمالي الجنوبي لولاية صفاقس، وخاصة ما يرتبط بحركة المرور داخل المدينة، أفاد وزير التجهيز والإسكان بأن هذا المشروع يندرج في إطار توجه الوزارة إلى تسهيل الولوج إلى مدينة صفاقس من مختلف الجهات.

وبيّن الزواري أن الصعوبات التي تمر بها شركة “صومترا” كانت من أبرز أسباب تعطل المشروع، مضيفا أنه تم مؤخرا تعويضها بمقاولة أخرى تعهدت بإتمام أشغال هذا المشروع، بأقساطه الأربعة، قبل موفى سنة 2026.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة استكملت أيضا الدراسات الخاصة بإنجاز الممرات العلوية فوق الجسور الثمانية التي تم إنجازها مؤخرا بولاية صفاقس، في إطار تحسين البنية التحتية وتخفيف الضغط على حركة التنقل داخل المدينة.

