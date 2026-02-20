Français
أخر الأخبار

وزير التجهيز : هدفنا بلوغ 2000 كلم من الطرقات السريعة في عام 2040 [فيديو]

كشف وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري، خلال جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن الأهداف الكمية لاستراتيجية تطوير شبكة الطرقات في تونس إلى حدود سنة 2040، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الربط بين الجهات وتحسين البنية التحتية.

الطرقات السيارة: من 743 كم إلى 1320 كم بحلول 2040

وأوضح الوزير أن طول الطرقات السيارة المستغلة حاليًا يبلغ 743 كلم، مؤكدا أن الوزارة تعمل على برنامج توسعة تدريجي يهدف إلى رفع هذا الرقم ليصل إلى 1320 كلم في أفق 2040.

الطرقات السريعة: 700 كم حاليًا والهدف 2000 كم

وبخصوص الطرقات السريعة، أفاد الزواري بأن الوزارة تستغل حاليا حوالي 700 كلم، مع خطة لرفع طول هذه الشبكة إلى 2000 كلم بحلول سنة 2040.

الطرقات المرقمة: تدخلات على 12 ألف كم وخطة لتغطية 20 ألف كم

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أنجزت تدخلات في التهيئة والتوسعة لما يقارب 12 ألف كلم من الطرقات المرقمة على امتداد الجمهورية. وأضاف أن الخطة تستهدف التدخل على كامل شبكة الطرقات المرقمة، المقدّر طولها بـ20 ألف كلم، في أفق 2040.

المسالك الريفية: 29 ألف كم مهيأة والهدف 33 ألف كم

وفي ما يتعلق بـالمسالك الريفية، أكد صلاح الدين الزواري أنه تم إلى حد الآن تهيئة 29 ألف كلم، مع السعي للوصول إلى 33 ألف كلم، مشيرًا إلى إمكانية تجاوز هذا الرقم مع نهاية سنة 2040.

 

تعليقات

