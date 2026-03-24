وزير التجهيز و الإسكان يتفقد سير أشغال مشروع جسر بنزرت الجديد و يشدد على الالتزام بالآجال

أدى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل لتفقد سير أشغال إنجاز جسر بنزرت الجديد وذلك رفقة والي الجهة سالم بن يعقوب والمديرة العامة لوحدة إنجاز المشروع والمقاولات المشرفة على الإنجاز والكاتب العام للولاية و المدير الجهوي للتجهيز والإسكان ببنزرت وثلة من الاطارات المركزية والجهوية.

و في مستهل الزيارة، عاين الوزير والوفد المرافق له، تقدم أشغال القسط الأول من مشروع جسر بنزرت الجديد التي تشمل إنجاز طريق سريعة بطول 4,7 كلم مجهزة بـ 3 محولات على مستوى كل من مفترق الطريق الوطنية 8 والطريق السيارة أ4

كما اطلع وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على سير أشغال القسط الثالث المتمثلة في إنجاز طريق سريعة بطول 2,7 كلم مع انجاز محول على مستوى الطريق الوطنية 11 المؤدية إلى منزل بورقيبة.

و في الإطار ذاته، حث الوزير المقاولات التونسية المكلفة بالإنجاز على استحثاث نسق الأشغال لدخول المحولات حيز الاستغلال قبل الصائفة لتخفيف الضغط المروري على المنطقة. علما وأن نسبة تقدم أشغال القسطين 1و3 ناهزت 75 بالمائة

و خلال جلسة عمل عقدها الوزير بحضيرة القسط الثاني من المشروع مع المسؤولين على الشركة الصينية، أكد أهمية الجسر الجديد الذي يعد الأول من نوعه في إفريقيا والثاني في العالم، من حيث خصائصه الفنية (الخرسانة المستعملة والهيكل المعدني)

و دعا الجانب الصيني إلى مزيد تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية للرفع في نسق الإنجاز وتلافي التأخير الحاصل والالتزام بالموعد المتفق عليه بشأن الجدول الزمني المتعلق بإتمام الأشغال والحرص على دخول الجسر الجديدة حيز الاستغلال في نهاية سنة 2027، مشيرا إلى ضرورة المتابعة الحينية والتنسيق بين مختلف المتدخلين لتجاوز أي اشكال قد يحصل أثناء الأشغال.

كما تفقد الوزير أشغال تركيز الأسس العميقة على مستوى البحر للجسر الرئيسي المقدر طوله2,1 كلم على مستوى قنال بنزرت بعلو حوالي 60 مترا على سطح البحر والتي بلغت نسبة التقدم 16 بالمائة، وبين أن إتمام إنجاز الدراسات والعناصر والتفاصيل الفنية سيمكن من رفع نسق الأشغال والإيفاء بالتعهدات.

