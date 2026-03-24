وزير التجهيز و الإسكان يتفقد سير أشغال مشروع جسر بنزرت الجديد و يشدد على الالتزام بالآجال

وزير التجهيز و الإسكان يتفقد سير أشغال مشروع جسر بنزرت الجديد و يشدد على الالتزام بالآجال

أدى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل لتفقد سير أشغال إنجاز جسر بنزرت الجديد وذلك رفقة والي الجهة سالم بن يعقوب والمديرة العامة لوحدة إنجاز المشروع والمقاولات المشرفة على الإنجاز والكاتب العام للولاية و المدير الجهوي للتجهيز والإسكان ببنزرت وثلة من الاطارات المركزية والجهوية.

و في مستهل الزيارة، عاين الوزير والوفد المرافق له، تقدم أشغال القسط الأول من مشروع جسر بنزرت الجديد التي تشمل إنجاز طريق سريعة بطول 4,7 كلم مجهزة بـ 3 محولات على مستوى كل من مفترق الطريق الوطنية 8 والطريق السيارة أ4

كما اطلع وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على سير أشغال القسط الثالث المتمثلة في إنجاز طريق سريعة بطول 2,7 كلم مع انجاز محول على مستوى الطريق الوطنية 11 المؤدية إلى منزل بورقيبة.

و في الإطار ذاته، حث الوزير المقاولات التونسية المكلفة بالإنجاز على استحثاث نسق الأشغال لدخول المحولات حيز الاستغلال قبل الصائفة لتخفيف الضغط المروري على المنطقة. علما وأن نسبة تقدم أشغال القسطين 1و3 ناهزت 75 بالمائة

و خلال جلسة عمل عقدها الوزير بحضيرة القسط الثاني من المشروع مع المسؤولين على الشركة الصينية، أكد أهمية الجسر الجديد الذي يعد الأول من نوعه في إفريقيا والثاني في العالم، من حيث خصائصه الفنية (الخرسانة المستعملة والهيكل المعدني)

و دعا الجانب الصيني إلى مزيد تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية للرفع في نسق الإنجاز وتلافي التأخير الحاصل والالتزام بالموعد المتفق عليه بشأن الجدول الزمني المتعلق بإتمام الأشغال والحرص على دخول الجسر الجديدة حيز الاستغلال في نهاية سنة 2027، مشيرا إلى ضرورة المتابعة الحينية والتنسيق بين مختلف المتدخلين لتجاوز أي اشكال قد يحصل أثناء الأشغال.

كما تفقد الوزير أشغال تركيز الأسس العميقة على مستوى البحر للجسر الرئيسي المقدر طوله2,1 كلم على مستوى قنال بنزرت بعلو حوالي 60 مترا على سطح البحر والتي بلغت نسبة التقدم 16 بالمائة، وبين أن إتمام إنجاز الدراسات والعناصر والتفاصيل الفنية سيمكن من رفع نسق الأشغال والإيفاء بالتعهدات.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

319
الأخبار

ليبرتــــــــــا، الأولى في تونس، تحقق نجاحًا كاملاً في تنفيذ برامج عمرة رمضان بنسبة 100%

273
اقتصاد وأعمال

حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في تونس يتجاوز لأول مرة 28.5 مليار دينار
253
الأخبار

وزير الخارجيّة يؤكّد ضرورة مراجعة علاقات الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر توازنا و عدلًا
250
الأخبار

رسالة تهنئة من الرئيس الصيني إلى رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال
243
أخر الأخبار

عبد الله العبيدي: “من المستبعد أن ينفّذ ترامب تهديده باستهداف المنشآت الطّاقية لإيران” [فيديو]
232
الأخبار

ريال مدريد يفوز على الأتلتيكو في مباراة مثيرة
227
أخر الأخبار

كرة القدم العالمية: أهم نتائج مباريات الأحد (فيديو)
222
اقتصاد وأعمال

بسبب ارتفاع أسعار الطاقة… النحاس يهبط إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر
218
الأخبار

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الفاتيكان الجديد بتونس
213
الأخبار

تنبيه للتونسيين في ليل: اضطراب استثنائي في بعض خدمات الوكالة القنصلية يوم 26 مارس 2026

