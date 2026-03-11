Français
وزير التجهيز يدعو لاستحثاث نسق أشغال مشاريع شركة تونس للطرقات السيارة

يعقد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، أمس الثلاثاء، جلسة عمل لمتابعة مشاريع شركة تونس للطرقات السيارة.

وتم خلال الجلسة النظر في مدى تقدم كل المشاريع المتعهدة بها شركة تونس الطرقات السيارة بما في ذلك التي في طور الإنجاز لسنة 2026 من بينها أشغال تجديد وصيانة الأسقف المعدنية بالطريق السيارة أ4 سيدي ثابت والعليا والطريق السيارة أ1 محطة دخول/خروج هرقلة التي بلغت 40%، وأشغال تقوية الطريق السيارة أ1 من ن.ك 69 إلى ن.ك الذي بلغ 60%.

كما تم الاطلاع على المشاريع الجديدة التي تمت برمجتها وسير أشغال برنامج صيانة زلاقات الأمان، والأسقف المعدنية، إضافة إلى العناية بفضاءات الاستراحة وتشجير بشبكة الطرقات السيارة واستعرضت الجلسة صعوبات التزوّد بالمواد المقطعية والتقنيات الجديدة المعتمدة لتطوير منظومة الاستخلاص بالطرقات السيارة وطرق استغلالها حيث تم عقد اتفاقية شراكة بين شركة تونس الطرقات السيارة والبريد التونسي قصد شحن الشارات الآلية عبر تطبيقة D17 وتوزيع الشارات عن طريق Rapid poste.

وأكد الوزير على مزيد استحثاث نسق الأشغال مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإتمامها في الآجال المحددة لها ومزيد الحرص على ضمان سلامة مستعمليها، مشيرا الى العمل على إعادة هيكلة الشركة وتطوير الخدمات المسداة للمواطن.

