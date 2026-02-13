Français
Anglais
العربية
مجتمع

وزير التجهيز يشرف على اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ويؤكد التسريع في تسليم المساكن

وزير التجهيز يشرف على اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ويؤكد التسريع في تسليم المساكن

في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتسريع إجراءات توزيع المساكن الجاهزة على مستحقيها، انعقد اليوم الجمعة 13 فيفري 2026 اجتماع لجنة قيادة البرنامج تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، وذلك بمقر الوزارة.

وخُصص الاجتماع للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية، إلى جانب المصادقة على جداول تحديد الأثمان الخاصة بكل منتفع ضمن المشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. وقد حضر أشغال اللجنة أعضاء لجنة القيادة وعدد من إطارات وزارة التجهيز والإسكان.

وأكد الوزير، بالمناسبة، على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل التسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال، مع مواصلة العمل بنفس النسق لتسريع إنجاز بقية المشاريع السكنية المبرمجة. كما شدد على أهمية الاستعداد للانطلاق في المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تتضمن إنجاز مشاريع سكنية جديدة خلال سنة 2026.

ويُذكر أنه تم، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، تسليم 4708 مسكناً ومقسماً اجتماعياً، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات محدودة الدخل وتحسين ظروف عيشها.

