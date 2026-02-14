Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير التجهيز يوصي بالتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال

وزير التجهيز يوصي بالتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال

دعا وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، الى حسن تضافر جهود جميع المتدخلين للتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية  الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال.

و أوصى خلال اجتماع لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي امس الجمعة بمقر الوزارة،  بالالتزام بمواصلة العمل الجاد للتسريع في وتيرة إنجاز بقية المشاريع والاستعداد للانطلاق في المرحلة الثانية من البرنامج من اجل انجاز مشاريع سكنية جديدة مبرمجة خلال سنة 2026، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

و خصصت جلسة لجنة القيادة للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تسليم 4708 مسكنا ومقسما اجتماعيا في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

و يندرج الاجتماع الذي حضره أعضاء لجنة القيادة وعدد من إطارات الوزارة، في اطار مواصلة اجراءات توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة لمستحقيها، وفق البلاغ.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

387
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

330
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
322
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
279
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
265
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
256
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
255
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
249
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
243
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
239
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى