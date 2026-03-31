وزير التجهيز : 18 مليون دينار لاقتناء معدات وتجديد آليات مُجابهة الطوارئ [فيديو]

أكد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، أن عددا من المعدات المستعملة في التدخلات الميدانية تجاوزت آجال استخدامها ولم يتم تجديدها في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه تم ضمن ميزانية سنة 2026 تخصيص اعتمادات بقيمة 18 مليون دينار لاقتناء آلات ماسحة جديدة.

وأوضح الزواري، خلال جلسة عامة عقدها البرلمان امس الاثنين لتوجيه أسئلة شفاهية إليه، أن الصفقة المتعلقة باقتناء هذه المعدات قد تم استكمالها، على أن يتم توزيع الآلات الجديدة على مختلف ولايات الجمهورية.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستعمل سنويا على تخصيص اعتمادات لتجديد الآليات، بما يضمن تعزيز قدرة التدخل السريع في عدد من الحالات، خاصة أثناء الفيضانات والطوارئ المختلفة.

وبيّن أن الآلات الماسحة تعد من التجهيزات الأساسية في التدخل الميداني السريع، باعتبار دورها في إزالة الأوحال وفتح الطرقات وتعزيز جاهزية الفرق لمجابهة الطوارئ، لا سيما في حالات الفيضانات والكوارث، بما يساهم في حماية المواطنين واستعادة السير العادي في أسرع وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، أشار صلاح الزواري إلى أنه، نظرا لخصوصية مهنة سائقي هذه المعدات، تم الاتفاق على تخصيص حصة من الانتدابات لفائدة سواق مختصين، بهدف ضمان حسن استغلال الشاحنات والمعدات الثقيلة ورفع نجاعة التدخلات الميدانية.

