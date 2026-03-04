Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير التربية : تم إدماج 1226 عونا مكلفا بتأطير ومرافقة التلاميذ ومكلفا بمساعدة المدرسين

أفاد وزير التربية نور الدين النوري بأنه تم إدماج 1226 عونا مكلفا بتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد والأعوان المكلفين بمساعدة مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد بالمخابر.

وأوضح الوزي، في ردّ على سؤال كتابي لنائب الشعب نجلاء اللحياني بخصوص الوضعية المهنية للمرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير الناجحين غير المتعاقدين (مناظرة 2021)، أنه تم إدماج هؤلاء الأعوان، الذين واصلوا العمل إلى تاريخ 30 جوان 2025 باعتبار أنه تربطهم بوزارة التربية علاقة شغلية وفق عقود، بمقتضى الأمر عدد 403 لسنة 2025 مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 .

وأضاف الوزير أنه في خصوص الإجراءات الإدارية والمالية، تم إنجاز قرارات انتداب وتنصيب المعنيين بالأمر.

يذكر أن المرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير الناجحين غير المتعاقدين، الذين اجتازوا مناظرة 2021، يعانون من وضعية مهنية غير مستقرة، حيث لم يتم انتدابهم بعد، رغم اجتيازهم المناظرة بنجاح. وتتمثل مطالبهم بالخصوص في “الانتداب دفعة واحدة مع المتعاقدين، وفقاً لنتائج المناظرة، وتسوية وضعياتهم المهنية بشكل عادل وشامل”.

وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

303
اقتصاد وأعمال

ليبيا : حقل “المبروك” يستأنف إنتاجه بقدرة 25 ألف برميل يومياً

258
الأخبار

إيران تعلن غلق مضيق هرمز وتهدد بحرق أي سفينة تحاول عبوره
255
الأخبار

يورغن كلوب يقترب من تدريب ريال مدريد
249
اقتصاد وأعمال

تونس : حجز قضية مروان المبروك و وزراء سابقين للتصريح بالحكم في ملف رفع التجميد الأوروبي
248
الأخبار

عاجل : إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران تجاه إسرائيل والامارات
239
الأخبار

 في ظل تطورات الشرق الأوسط: تنبيه إلى الجالية التونسية بأبوظبي
228
الأخبار

الجزائر: هزتان أرضيتان تضربان ولاية البليدة في أقل من ساعة
225
الأخبار

حالة الطقس مساء الثلاثاء
225
الأخبار

إيمانويل ماكرون يطلب من حاملة الطائرات “شارل ديغول” التوجّه نحو البحر الأبيض المتوسط
224
أخر الأخبار

واشنطن تدعو رعاياها إلى مغادرة 12 دولة في الشرق الأوسط: ماذا يعني ذلك حقاً ؟

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى