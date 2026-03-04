وزير التربية : تم إدماج 1226 عونا مكلفا بتأطير ومرافقة التلاميذ ومكلفا بمساعدة المدرسين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد وزير التربية نور الدين النوري بأنه تم إدماج 1226 عونا مكلفا بتأطير ومرافقة التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد والأعوان المكلفين بمساعدة مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد بالمخابر.

وأوضح الوزي، في ردّ على سؤال كتابي لنائب الشعب نجلاء اللحياني بخصوص الوضعية المهنية للمرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير الناجحين غير المتعاقدين (مناظرة 2021)، أنه تم إدماج هؤلاء الأعوان، الذين واصلوا العمل إلى تاريخ 30 جوان 2025 باعتبار أنه تربطهم بوزارة التربية علاقة شغلية وفق عقود، بمقتضى الأمر عدد 403 لسنة 2025 مؤرخ في 1 سبتمبر 2025 .

وأضاف الوزير أنه في خصوص الإجراءات الإدارية والمالية، تم إنجاز قرارات انتداب وتنصيب المعنيين بالأمر.

يذكر أن المرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير الناجحين غير المتعاقدين، الذين اجتازوا مناظرة 2021، يعانون من وضعية مهنية غير مستقرة، حيث لم يتم انتدابهم بعد، رغم اجتيازهم المناظرة بنجاح. وتتمثل مطالبهم بالخصوص في “الانتداب دفعة واحدة مع المتعاقدين، وفقاً لنتائج المناظرة، وتسوية وضعياتهم المهنية بشكل عادل وشامل”.

وات

