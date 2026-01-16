وزير التربية: نُعدّ تصوّرًا شاملًا يُراجع البرامج التعليمية والزمن المدرسي (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد وزير التربية نور الدين النوري أنّ إصلاح المنظومة التربوية يستوجب عملاً كبيرًا ومراجعات شاملة كاشفا بأنّ الوزارة بصدد إعداد تصور شامل يشمل البرامج التعليمية، والزمن المدرسي، والمواد المعتمدة.

واعتبر الوزير في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بولاية صفاقس على هامش زيارة أدّاها إلى ولاية صفاقس، أشرف خلالها على افتتاح ملتقى وطني للموسيقى والكورال المدرسي بالمسرح البلدي بصفاقس، أنّ كل هذه العناصر قابلة للمراجعة بهدف تحقيق توازن حقيقي بين بناء شخصية التلميذ وتنمية معارفه داخل الفضاء التربوي.

ولفت وزير التربية إلى أنّ الوزارة تعمل على بلورة تصوّر جديد للبنية التحتية للمؤسسات التربوية، بما يسمح لمدارسنا وإعدادياتنا ومعاهدنا باحتضان الأنشطة الثقافية والفنية في مختلف المجالات.

