Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

وزير التربية: نُعدّ تصوّرًا شاملًا يُراجع البرامج التعليمية والزمن المدرسي (فيديو)

أكد وزير التربية نور الدين النوري أنّ إصلاح المنظومة التربوية يستوجب عملاً كبيرًا ومراجعات شاملة كاشفا بأنّ الوزارة بصدد إعداد تصور شامل يشمل البرامج التعليمية، والزمن المدرسي، والمواد المعتمدة.

واعتبر الوزير في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بولاية صفاقس على هامش زيارة أدّاها إلى ولاية صفاقس، أشرف خلالها على افتتاح ملتقى وطني للموسيقى والكورال المدرسي بالمسرح البلدي بصفاقس، أنّ كل هذه العناصر قابلة للمراجعة بهدف تحقيق توازن حقيقي بين بناء شخصية التلميذ وتنمية معارفه داخل الفضاء التربوي.

ولفت وزير التربية إلى أنّ الوزارة تعمل على بلورة تصوّر جديد للبنية التحتية للمؤسسات التربوية، بما يسمح لمدارسنا وإعدادياتنا ومعاهدنا باحتضان الأنشطة الثقافية والفنية في مختلف المجالات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

615
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

394
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
382
الأخبار

تونس: السجن خمس سنوات في حق سيف الدين مخلوف بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي
372
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
312
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
306
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
300
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026
298
الأخبار

الترفيع ب 50 دينار في مقادير منحة السكن و منحة الغذاء لفائدة المتربصين الداخليين و المقيمين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان
293
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: بعد فوزه على نيجيريا، المغرب يلحق بالسينغال في المباراة النهائية
289
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى