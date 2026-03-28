وزير التربية يشرف على الملتقى الوطني للإبداعات الرقمية و التكنولوجية بصفاقس [فيديو]

أشرف وزير التربية على فعاليات الملتقى الوطني للإبداعات الرقمية والتكنولوجية الذي تحتضنه ولاية صفاقس على مدى يومين، بمشاركة عدد من التلاميذ والأساتذة والمؤثرين والفاعلين في المجال التربوي و التكنولوجي.

و يتضمن برنامج الملتقى جملة من الأنشطة المتنوعة، من بينها عروض تنشيطية تجمع بين الموسيقى والمسرح، إلى جانب تقديم إبداعات تلميذية رقمية تعكس قدرات الشباب في مجالات التكنولوجيا و الابتكار.

كما يشهد الملتقى تنظيم عدد من الورشات والحلقات التكوينية التي يؤطرها مختصون ومدرسون وخبراء في المجال الرقمي، حيث تركز هذه الأنشطة على سبل إدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، و تطوير مهارات التلاميذ في مجالات البرمجة و الإبداع الرقمي.

و يهدف هذا الملتقى إلى تشجيع المبادرات التكنولوجية لدى الناشئة، ودعم التوجه نحو المدرسة الرقمية، إضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في الوسط التربوي بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

