Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير التربية يشرف على الملتقى الوطني للإبداعات الرقمية و التكنولوجية بصفاقس [فيديو]

أشرف وزير التربية على فعاليات الملتقى الوطني للإبداعات الرقمية والتكنولوجية الذي تحتضنه ولاية صفاقس على مدى يومين، بمشاركة عدد من التلاميذ والأساتذة والمؤثرين والفاعلين في المجال التربوي و التكنولوجي.

و يتضمن برنامج الملتقى جملة من الأنشطة المتنوعة، من بينها عروض تنشيطية تجمع بين الموسيقى والمسرح، إلى جانب تقديم إبداعات تلميذية رقمية تعكس قدرات الشباب في مجالات التكنولوجيا و الابتكار.

كما يشهد الملتقى تنظيم عدد من الورشات والحلقات التكوينية التي يؤطرها مختصون ومدرسون وخبراء في المجال الرقمي، حيث تركز هذه الأنشطة على سبل إدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، و تطوير مهارات التلاميذ في مجالات البرمجة و الإبداع الرقمي.

و يهدف هذا الملتقى إلى تشجيع المبادرات التكنولوجية لدى الناشئة، ودعم التوجه نحو المدرسة الرقمية، إضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في الوسط التربوي بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى