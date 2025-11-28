وزير التشغيل : الشركات الأهلية ليست جمعيات خيرية..والقروض المُسندة لها تُسترجع (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن العدد الجملي للشركات الأهلية المحدثة 230 شركة،بينهم 2400 من أصحاب الشهادات العليا.

واكد شود على أن التمويل المقدم للشركات الأهلية هو قروض تسند وتسترجع وهي ليست حكرا على الشركات الاهلية بل تم تمكين ذوي الاعاقة وأصحاب المبادرات الذاتية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خطوط تمويل كذلك.

وشدد الوزير على ان الشركات الأهلية ليست جمعيات خيرية بل هي مؤسسات اقتصادية ربحية ذات منفعة اجتماعية.

