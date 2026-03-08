وزير التشغيل و التكوين المهني : إحداث اختصاصات تكوينية جديدة في مجال ميكانيك السيارات الكهربائية و الهجينة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني بأنه تم إحداث اختصاصات تكوينية جديدة في مجال ميكانيك السيارات الكهربائية و الهجينة.

و بيّن الوزير، في إجابة عن سؤال كتابي للنّائب بمجلس نواب الشعب سامي الحاج عمر بشأن إحداث شعبة جديدة في اختصاص تشخيص السيارات الكهربائية و الهجينة وصيانتها، أنّ الاختصاصات تتمثّل في مؤهل التقني السامي بمركز التكوين و التدريب المهني بالوردانين و مؤهل التقني المهني بمركز التكوين و التدريب المهني بباجة.

و يعمل المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين حاليا على إعداد البرامج على أن يتم تعميم هذه الاختصاصات بمراكز التكوين المهني التي تؤمن التكوين في قطاع ميكانيك و كهرباء السيارات، حسب إجابة الوزارة.

