وزير التّعليم العالي والبحث العلمي يُشرف على مجلس الجامعات

تناول اجتماع مجلس الجامعات، أمس الاربعاء، بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، متابعة سير الدروس وروزنامة امتحانات السداسي الأول بالنسبة للسنة الجامعية 2025-2026.

كما تمّ التطرّق إلى مخرجات حملة تأهيل وإعادة تأهيل مسارات التكوين في نظام “أمد” والنظر في توحيد المعايير المعتمدة لمقبولية ملفات التأهيل الجامعي حسب الاختصاص وكذلك تسجيل الطلبة الدوليين بمقابل والتسجيل الاستثنائي الرابع بالنسبة لطلبة السنوات الأولى من الشهادة الوطنية للإجازة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.

ونظر المجلس في مشروع أمر يتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا ومشروع قرار يتعلّق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبّق بالمدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس وكذلك مراجعة الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلّق بتنظيم الحياة الجامعية.

كما تمّ التطرق إلى مقترح إدراج المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة ضمن قائمة المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة.

وحضر اجتماع مجلس الجامعات، رئيس الديوان ورؤساء الجامعات وكافة أعضاء المجلس.

