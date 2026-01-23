Français
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : سنحاسب السياسيين الفاسدين في هايتي

أكد وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستعمل على محاسبة السياسيين الفاسدين في هايتي، في خطوة تأتي ضمن جهود دعم الشفافية و الإصلاح السياسي في البلاد.

و طالب روبيو السلطات الهايتية بحل المجلس الرئاسي بحلول 7 فيفري المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة الاستقرار السياسي و ضمان محاسبة المسؤولين الفاسدين.

و أشار روبيو إلى أن مكافحة الفساد في هايتي تتطلب التزامًا حقيقيًا من القيادة السياسية، داعيًا إلى إجراءات فورية لضمان مساءلة المسؤولين و تطبيق القانون.

