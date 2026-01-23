وزير الخارجية الأمريكي : سنحاسب السياسيين الفاسدين في هايتي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستعمل على محاسبة السياسيين الفاسدين في هايتي، في خطوة تأتي ضمن جهود دعم الشفافية و الإصلاح السياسي في البلاد.

و طالب روبيو السلطات الهايتية بحل المجلس الرئاسي بحلول 7 فيفري المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة الاستقرار السياسي و ضمان محاسبة المسؤولين الفاسدين.

و أشار روبيو إلى أن مكافحة الفساد في هايتي تتطلب التزامًا حقيقيًا من القيادة السياسية، داعيًا إلى إجراءات فورية لضمان مساءلة المسؤولين و تطبيق القانون.

