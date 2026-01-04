وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

جدّد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تأكيد بلاده ضرورة إجراء انتخابات تحدد الرئيس المقبل لفنزويلا، قائلا : “إن نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز ليست الرئيس الشرعية لفنزويلا”.

و أضاف روبيو في تصريح أوردته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أنّ الولايات المتحدة لن تدعم بقاء رودريغيز في السلطة ، حيث أن واشنطن لا ترى أن هذا النظام شرعي بشكل عام.

يُشار إلى أن روبيو تحدث مع رودريعيز في أعقاب العملية العسكرية الأمريكية في كاراكاس و التي أسفرت عن اعتقال مادورو و قرينته.

و أمرت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي صلاحيات و مهام الرئيس بشكل مؤقت و ذلك بعدما اعتقلت الولايات المتحدة رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



