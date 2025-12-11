وزير الخارجية الجزائري: إرتفاع المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 42 % [فيديو]

أفاد اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، وزير الخارحية الجزائري أحمد عطّاف بأنّ قمية التبادلات التّجارية و حجم الاستثمارات البينية بين تونس و الجزائر قد سجّلت تطورات لافتة تستحقّ كلّ الدّعم و التشجيع و قد بلغت نسبة ارتفاع هذه المبادلات 42 % خلال الـ 3 سنوات الأخيرة.
و أوضح الوزير الجزائري أنّ القيمة الاجمالية للمبادلات التجارية بين البلدين تقدّر بحوالي 2.3 مليار دولار أمريكي سنة 2024، حيث اصبحت تونس الشّريك التّجاري الثاني للجزائر على المستوى الافريقي.
و ثمّن أيصا تنامي المشاريع الاستثمارية المتبادلة من الجانبين، خاصة و أنّ هذه المشاريع لم تعد حكرا على قطاع الطّاقة بل أصبحت تمتدّ إلى قطاعات حيوية أخرى لا تقل أهمّية مثل القطاعات الصناعية، كالصناعة الصيدلانية و الفلاحة و الخدمات أيضا.
