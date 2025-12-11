Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الخارجية الجزائري: إرتفاع المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 42 % [فيديو]

أفاد اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، وزير الخارحية الجزائري أحمد عطّاف بأنّ قمية التبادلات التّجارية و حجم الاستثمارات البينية بين تونس و الجزائر قد سجّلت تطورات لافتة تستحقّ كلّ الدّعم و التشجيع و قد بلغت نسبة ارتفاع هذه المبادلات 42 % خلال الـ 3 سنوات الأخيرة.

و أوضح الوزير الجزائري أنّ القيمة الاجمالية للمبادلات التجارية بين البلدين تقدّر بحوالي 2.3 مليار دولار أمريكي سنة 2024، حيث اصبحت تونس الشّريك التّجاري الثاني للجزائر على المستوى الافريقي.

و ثمّن أيصا تنامي المشاريع الاستثمارية المتبادلة من الجانبين، خاصة و أنّ هذه المشاريع لم تعد حكرا على قطاع الطّاقة بل أصبحت تمتدّ إلى قطاعات حيوية أخرى لا تقل أهمّية مثل القطاعات الصناعية، كالصناعة الصيدلانية و الفلاحة و الخدمات أيضا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

325
الأخبار

«غبيّات حقيرات…» : كيف أحرق فيديو للسيدة ماكرون صورتها؟ صديقة ساركوزي تكشف المستور

310
الأخبار

وزير الفلاحة يتابع نشاط تربية التنّ الأحمر و يعاين وضعية ميناء هرقلة
287
الأخبار

مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بمكتسبات المرأة التونسية
283
الأخبار

وزير الصحة : رئيس الجمهورية يتابع ليلا نهارا جميع المشاريع الصحية بكل الولايات [فيديو]
279
الأخبار

وزير التجهيز يتفقد تقدّم أشغال القسطين 3 و 4 من مشروع الطريق السيارة تونس–جلمة
273
أخر الأخبار

فرنسا تكشف دعمها بنين لوجستيًا واستخباراتيًا لإحباط محاولة انقلاب
263
الأخبار

النجم الساحلي : التركيبة الجديدة للإطار الفني
250
أخر الأخبار

وزير الصحة : غدا تنطلق البداية الفعلية لأشغال مستشفى الملك سلمان (فيديو)
248
الأخبار

كأس العرب للمنتخبات: أفضل 20 لاعبًا في البطولة
247
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق أشغال الجلسة العامة المشتركة الختامية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى