وزير الخارجية: برنامج العودة الطوعية مكّن من إعادة أكثر من 21 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء، بأن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء مكّن من إعادة أكثر من 21 ألف مهاجر إلى بلدانهم في السنوات الأربع الماضية.

وأوضح أثناء جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية اليوم بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 07/2026 ووضع الجالية التونسية بمنطقة الشرق الأوسط، أنّ السلطات التونسية تمكّنت من إعادة 1614 مهاجرا إلى بلدانهم سنة 2022، و2557 مهاجرا سنة 2023، ليرتفع العدد إلى 7250 سنة 2024، و8853 سنة 2025.

وأضاف أن هذا البرنامج مكّن من إعادة 1262 مهاجرا إلى أوطانهم منذ بداية السنة الحالية مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة 10 آلاف مهاجر بنهاية السنة الحالية.

وأبرز النفطي أن جهود الدبلوماسية التونسية، بالتنسيق مع الدول الراعية والمنظمات الدولية، أمّنت عودة أعداد هامّة من المهاجرين إلى أوطانهم بطريقة آمنة في إطار برنامج العودة الطوعية، مع إعادة تأهيلهم وإدماجهم في أوطانهم، مؤكدا أن السلطات التونسية لم تسجّل إلى حد الآن رجوع أي مهاجر غير نظامي إلى تونس بعد عودته إلى وطنه.

وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



