Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الخارجية: برنامج العودة الطوعية مكّن من إعادة أكثر من 21 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم

أفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء، بأن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء مكّن من إعادة أكثر من 21 ألف مهاجر إلى بلدانهم في السنوات الأربع الماضية.

وأوضح أثناء جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية اليوم بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 07/2026 ووضع الجالية التونسية بمنطقة الشرق الأوسط، أنّ السلطات التونسية تمكّنت من إعادة 1614 مهاجرا إلى بلدانهم سنة 2022، و2557 مهاجرا سنة 2023، ليرتفع العدد إلى 7250 سنة 2024، و8853 سنة 2025.

وأضاف أن هذا البرنامج مكّن من إعادة 1262 مهاجرا إلى أوطانهم منذ بداية السنة الحالية مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة 10 آلاف مهاجر بنهاية السنة الحالية.

وأبرز النفطي أن جهود الدبلوماسية التونسية، بالتنسيق مع الدول الراعية والمنظمات الدولية، أمّنت عودة أعداد هامّة من المهاجرين إلى أوطانهم بطريقة آمنة في إطار برنامج العودة الطوعية، مع إعادة تأهيلهم وإدماجهم في أوطانهم، مؤكدا أن السلطات التونسية لم تسجّل إلى حد الآن رجوع أي مهاجر غير نظامي إلى تونس بعد عودته إلى وطنه.

وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

465
أخر الأخبار

المندوب الجهوي للتربية بباجة يتفقد وجبة الإفطار بمعهد ابن زيدون بتستور

336
أخر الأخبار

في الأسبوع الثالث لشهر رمضان : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)
313
الأخبار

تقلبات جوية منتظرة: المرصد الوطني لسلامة المرور يحذر السواق ومستعملي الطريق
283
اقتصاد وأعمال

خطية مالية في حق رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل من أجل التحيل
243
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد للمنتخب الوطني سيدات لكرة القدم
233
الأخبار

نقل بري دولي: إطلاق خطين جديدين يربطان تونس بالجزائر
226
أخر الأخبار

صفاقس: تنفيذ قرار غلق مخبزة وتحرير مخالفات ضد عدد من المحلات
225
أخر الأخبار

جلسة اليوم في البرلمان: إدراج ملفي الحرب الصهيو-أمريكية وإيقاف السعيداني
224
الأخبار

وضعية النائب أحمد السعيداني: نواب يؤكدون ضرورة احترام أحكام الدستور والقانون في إجراءات الإيقاف
224
أخر الأخبار

كرة السلة – مرحلة التتويج : إعادة مقابلة الإفريقي – الشبيبة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى