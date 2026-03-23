الأخبار

وزير الخارجية يؤدي زيارة عمل إلى برلين تستمر يومين

يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي زيارة رسمية الى العاصمة الالمانية برلين يومي 24 و 25 مارس الجاري، وذلك بدعوة من نظيره وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، يوهان فاديفول

و ستُشكّل هذه الزيارة، وفق ما اعلنته وزارة الشؤون الخارجية مساء الاثنين في بلاغ،  مناسبة لمزيد التشاور من أجل دعم علاقات الصداقة والتعاون المتينة القائمة بين تونس وألمانيا منذ الاستقلال في عديد المجالات، وكذلك في سياق إحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

و وفق البلاغ، سيعقد النفطي جلسة العمل مع نظيره الألماني، كما ستكون له  لقاءات مع عدد من سامي المسؤولين الألمان، علاوة على القائمين على بعض المؤسسات الفكرية المختصة في العلاقات الدولية وفاعلين اقتصاديين ألمان، إلى جانب اجتماع مع أعضاء الجالية التونسية بمقر سفارة تونس ببرلين

