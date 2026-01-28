وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهوريّة كازاخستان بتونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

التقى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسّيين بالخارج محمّد علي النّفطي، اليوم الاربعاء، في مقرّ الوزارة، “أنورباك أخمتوف” الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لجمهوريّة كازاخستان بتونس مع الإقامة بالجزائر.

و أكّد على أهمية تطوير آليات التّعاون الثنائي، خاصة من خلال متابعة توصيات الدّورة الأولى للمشاورات السّياسيّة الثّنائيّة بين وزارتي خارجية البلدين التي احتضنتها تونس يوم 18 أكتوبر 2024، بما يساهم في تطوير علاقات التّعاون بين تونس وكازاخستان وتوسيعها لتشمل كافّة المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المبادلات التجارية لا سيما زيت الزيتون والبرامج الفنية.

كما أبرز أهمية تدعيم التّشاور والتّنسيق بين البلدين في مختلف الأطر الأممية والإقليمية وبالخصوص منظمة التعاون الإسلامي، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

و من ناحيته، أكّد السفير المعيّن لجمهوريّة كازاخستان عن شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكّدا حرص القيادة والبعثة الدبلوماسية الكازاخية على بذل كلّ الجهود والمساعي من أجل توطيد علاقات الشّراكة والتحرك باتجاه تطوير التّعاون مع بلادنا، ومتابعة مخرجات الدّورة الأولى للمشاورات السياسية الثنائية، بما يعكس المستوى الجيّد للعلاقات السياسية والإمكانيّات البشريّة والاقتصادية التي يتوفّر عليها البلدان الشّقيقان.

