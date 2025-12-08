وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كوبا الجديد لدى تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين 08 ديسمبر 2025، السيد Orlando Requeijo Gual، الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده كسفير لجمهورية كوبا لدى الجمهورية التونسية.

و أشاد الوزير خلال هذا اللقاء بمستوى العلاقات التي تجمع تونس وكوبا، مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير الدعم للسفير في أداء مهامه في أحسن الظروف بما يُمكّن من مزيد تمتين مجالات التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه لاسيما في ميادين الصحة وصناعة الأدوية والتعليم العالي والرياضة والفلاحة والأسمدة الكيميائية وخصوصا فيما يتصل بتسويق زيت الزيتون التونسي.

من جانبه، عبّر السفير الكوبي عن اعتزازه بتولي مهامه بتونس، مشيدا بعمق العلاقات التي تجمع البلدين وتقدير بلاده للدعم الذي ما فتئت تقدمه تونس لكوبا على المستوى الأممي، مجددا التأكيد على حرص بلاده على مزيد توطيد أواصر الصداقة وتمتين وتوسيع علاقات التعاون القائمة مع تونس، من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى وتكثيف الجهود المشتركة من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتنويعه على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات.

