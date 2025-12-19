Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير استونيا الجديد

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير استونيا الجديد
استقبل السيد محمد على النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، السيد Viljar Lubi، الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لجمهوريّة إستونيا بتونس مع الإقامة بباريس، والذي كان مرفوقا بالسيد عبد الجليل بوراوي، القنصل الشرفي لإستونيا ببلادنا.
و نوّه الوزير بالمناسبة بمستوى العلاقات التي تربط الدولتين، مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير الدعم للسفير لأداء مهامه في أحسن الظروف. ودعا إلى العمل المشترك من أجل الاعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية المقبلة على غرار الدورة الثانية للمشاورات السياسية التونسية الاستونية، مُعبّرا في ذات الصدد عن تطلّعه إلى مزيد إثراء التعاون الثنائي وتطويره لاسيّما على مستوى المبادلات التجارية والاستثمارات والقطاعات الواعدة ومن بينها التّكنولوجيات الحديثة والتعليم العالي والفلاحة، خاصة فيما يتّصل بتسويق زيت الزيتون التونسي.
و من جانبه، أكّد السفير الإستوني حرص بلاده على مزيد تطوير العلاقات بين البلدين سواء من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى أو تعزيز الجهود من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما كان للسفير الاستوني لقاء مع السّيد محمّد بن عيّاد، كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، شدّدا خلاله على الرغبة المشتركة لتعزيز ديناميكية التشاور السياسي ومواصلة العمل سويّا لاسيما على المستوى الأُممي، فضلاً عن تدعيم علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
و من ناحية أخرى، بيّن كاتب الدولة موقف تونس الداعي إلى إرساء نظام عالمي أكثر عدالة يقوم على احترام القانون والمساواة ويكفل احترام سيادة الدول وخيارات شعوبها.
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

492
الأخبار

الأولمبي الباجي يعلن عن أوّل الإنتدابات

399
الأخبار

الأولمبي الباجي ينطلق في تربص تحضيري ببرج السدرية وانتدابات جديدة في الأفق
358
الأخبار

قضية سمير العبدلي: الإفراج عن متهمة وتأجيل جلسة الحسم إلى فيفري
331
أخر الأخبار

تونس : إقالة مُمثل وزارة الصناعة صلب مجلس إدارة المجمع الكيميائي
299
الأخبار

نشرة متابعة : أمطار رعدية وغزيرة متوقعة بعدة مناطق
289
الأخبار

البرلمان الأوروبي يقرّ اجراءات لتشديد الهجرة على مواطني عدد من الدول من بينها تونس
286
الأخبار

تأييد الحكم بسجن الفنان محمد رمضان لمدّة عامين
285
الأخبار

ريال مدريد يقصي تالافيرا و يتأهل لثمن نهائي كأس إسبانيا
281
أخر الأخبار

تقلبات جوية حادة تضرب دولًا خليجية: أمطار غزيرة، ثلوج وبرد قارس
277
الأخبار

الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون الفلسطينية تضيء برجها بعلم تونس احتفاء بعيد الثورة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى