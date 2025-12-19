وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير استونيا الجديد

استقبل السيد محمد على النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، السيد Viljar Lubi، الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لجمهوريّة إستونيا بتونس مع الإقامة بباريس، والذي كان مرفوقا بالسيد عبد الجليل بوراوي، القنصل الشرفي لإستونيا ببلادنا.

و نوّه الوزير بالمناسبة بمستوى العلاقات التي تربط الدولتين، مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير الدعم للسفير لأداء مهامه في أحسن الظروف. ودعا إلى العمل المشترك من أجل الاعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية المقبلة على غرار الدورة الثانية للمشاورات السياسية التونسية الاستونية، مُعبّرا في ذات الصدد عن تطلّعه إلى مزيد إثراء التعاون الثنائي وتطويره لاسيّما على مستوى المبادلات التجارية والاستثمارات والقطاعات الواعدة ومن بينها التّكنولوجيات الحديثة والتعليم العالي والفلاحة، خاصة فيما يتّصل بتسويق زيت الزيتون التونسي.

و من جانبه، أكّد السفير الإستوني حرص بلاده على مزيد تطوير العلاقات بين البلدين سواء من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى أو تعزيز الجهود من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما كان للسفير الاستوني لقاء مع السّيد محمّد بن عيّاد، كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، شدّدا خلاله على الرغبة المشتركة لتعزيز ديناميكية التشاور السياسي ومواصلة العمل سويّا لاسيما على المستوى الأُممي، فضلاً عن تدعيم علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

و من ناحية أخرى، بيّن كاتب الدولة موقف تونس الداعي إلى إرساء نظام عالمي أكثر عدالة يقوم على احترام القانون والمساواة ويكفل احترام سيادة الدول وخيارات شعوبها.