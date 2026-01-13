وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير الاسباني الجديد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، ايزيدرو انطونيو غونزاليس افونسو، والّذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لمملكة اسبانيا بتونس.

و نوه وزير الخارج ،حسب بلاغ إعلامي، بعمق علاقات الصّداقة والتّعاون التي تجمع تونس وإسبانيا وما يربط البلدين من تاريخ مشترك و روابط إنسانيّة و ثقافيّة و اقتصاديّة متجذّرة و موقع جغرافي مشترك في الفضاء المتوسطي.

و دعا النفطي إلى دفع نسق الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين والاعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، مُعبّرا في هذا الإطار عن تطلّعه إلى مزيد دفع علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلديْن في مُختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى التّعاون الثقافي والأكاديمي والرياضي، بما يدعم جهود التّنمية المشتركة في ظل استعداد البلدين لإحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما سنة 2027.

من جانبه، عبّر السفير الإسباني عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى الجمهورية التونسية، مؤكّدًا عزم إسبانيا على مواصلة دعم علاقات الصداقة والتّعاون والشراكة مع تونس، والعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي والأوروبي.

