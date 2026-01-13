Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير الاسباني الجديد

وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير الاسباني الجديد

استقبل وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، ايزيدرو انطونيو غونزاليس افونسو، والّذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لمملكة اسبانيا بتونس.

و نوه وزير الخارج ،حسب بلاغ إعلامي، بعمق علاقات الصّداقة والتّعاون التي تجمع تونس وإسبانيا وما يربط البلدين من تاريخ مشترك و روابط إنسانيّة و ثقافيّة و اقتصاديّة متجذّرة و موقع جغرافي مشترك في الفضاء المتوسطي.

و دعا النفطي إلى دفع نسق الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين والاعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، مُعبّرا في هذا الإطار عن تطلّعه إلى مزيد دفع علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلديْن في مُختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى التّعاون الثقافي والأكاديمي والرياضي، بما يدعم جهود التّنمية المشتركة في ظل استعداد البلدين لإحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما سنة 2027.

من جانبه، عبّر السفير الإسباني عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى الجمهورية التونسية، مؤكّدًا عزم إسبانيا على مواصلة دعم علاقات الصداقة والتّعاون والشراكة مع تونس، والعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي والأوروبي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

667
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

601
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
446
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي: ” الإضراب العام المقرر في 21 جانفي عمليا إنتهى ” [فيديو]
393
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي
393
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
325
الأخبار

عاجل – ليبيا: 10 قتلى في حادث مرور مروّع غرب سرت
323
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
314
الأخبار

الكرة الطائرة – البطولة العربية للأندية: نتائج مباريات الأحد وبرنامج يوم الاثنين (فيديو)
306
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
301
الأخبار

الجزائر : تبون يتخذ خطوة قوية لإعادة المواطنين الذين يعانون في الخارج

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى