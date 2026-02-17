Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفيرة بلغاريا الجديدة

وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفيرة بلغاريا الجديدة

تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية بلغاريا لدى الجمهورية التونسية، بوريانا سيميونوفا التي استقبلها في مقر الوزارة.

و عبّر النفطي، حسب بلاغ إعلامي، عن ارتياحه لمستوى علاقات الصداقة العريقة والتعاون القائمة بين تونس وبلغاريا، مؤكّدًا أهمّية العمل سويا على مزيد تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أرفع في أفق الاحتفاء خلال السنة الجارية بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1956 .

و شدّد على أهمية استئناف نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين بما من شأنه أن يضفي مزيدًا من الزخم على علاقات التعاون على المستوى الثنائي وفي إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومتعدّد الأطراف، ولا سيما في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وفي مقدّمتها الدورة الثالثة للمشاورات السياسية والدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.

و في هذا الإطار، أكّد الوزير على أهمّية تعزيز التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين البلدين عبر الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في البلدين، فضلًا عن دعم التعاون في مجالات التكنولوجيات الحديثة والسياحة والثقافة والتعليم العالي والشباب والرياضة، مذكّرًا في هذا الصدد بمشاريع البنية التحتية الرياضية التي تمّ إنجازها في تونس في إطار التعاون الثنائي في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

من جانبها، أعربت السفيرة البلغارية الجديدة عن عزمها بذل الجهود اللازمة من أجل مزيد دعم علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وبلغاريا والعمل على تنفيذ البرامج المشتركة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والإسهام في إحياء الذكرى السبعين للعلاقات العريقة بين البلدين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

358
الأخبار

ليبيا تعلن عطلة رسمية غدا بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد الثورة الليبية

325
الأخبار

الأمطار الأخيرة تنعش سد البراق بنفرة ثاني أكبر سد في تونس [فيديو]
287
الأخبار

بعد تخريب متعمّد لمعدات الفار : الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض التحريض و تدعو لتطبيق صارم للعقوبات
279
أخر الأخبار

كبار السنّ، الأمومة، ورياض الأطفال: لجنة الصحة تستمع إلى أصحاب المبادرة بشأن 3 مشاريع قوانين
271
أخر الأخبار

البنك البريدي على طاولة البرلمان: جلسة استماع للجنة المالية
269
الأخبار

وفد من لجنة الفلاحة بالبرلمان في زيارة إلى ميناء صفاقس [فيديو]
264
الأخبار

بنزرت: تسجيل “تحصينات مدينة غار الملح” على القائمة النهائية للتراث العالمي الاسلامي
263
اقتصاد وأعمال

تونس: كراس الشروط بدل الرخص..مُقترح قانون الاستثمار يدخل جلسات الاستماع (فيديو)
261
الأخبار

ترامب يعلن تعهدات بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم غزة
251
الأخبار

وحدة الرصد تسجل 16 اعتداءً على الصحفيين خلال جانفي 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى