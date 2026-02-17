وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفيرة بلغاريا الجديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية بلغاريا لدى الجمهورية التونسية، بوريانا سيميونوفا التي استقبلها في مقر الوزارة.

و عبّر النفطي، حسب بلاغ إعلامي، عن ارتياحه لمستوى علاقات الصداقة العريقة والتعاون القائمة بين تونس وبلغاريا، مؤكّدًا أهمّية العمل سويا على مزيد تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أرفع في أفق الاحتفاء خلال السنة الجارية بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1956 .

و شدّد على أهمية استئناف نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين بما من شأنه أن يضفي مزيدًا من الزخم على علاقات التعاون على المستوى الثنائي وفي إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومتعدّد الأطراف، ولا سيما في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وفي مقدّمتها الدورة الثالثة للمشاورات السياسية والدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.

و في هذا الإطار، أكّد الوزير على أهمّية تعزيز التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين البلدين عبر الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في البلدين، فضلًا عن دعم التعاون في مجالات التكنولوجيات الحديثة والسياحة والثقافة والتعليم العالي والشباب والرياضة، مذكّرًا في هذا الصدد بمشاريع البنية التحتية الرياضية التي تمّ إنجازها في تونس في إطار التعاون الثنائي في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

من جانبها، أعربت السفيرة البلغارية الجديدة عن عزمها بذل الجهود اللازمة من أجل مزيد دعم علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وبلغاريا والعمل على تنفيذ البرامج المشتركة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والإسهام في إحياء الذكرى السبعين للعلاقات العريقة بين البلدين.

