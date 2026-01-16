وزير الخارجية يتسلّم أوراق اعتماده سفير نيكارغوا لدى تونس مع الإقامة بالجزائر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تسلّم وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج محمد علي النّفطي اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، أوراق اعتماده سفير جمهورية نيكارغوا لدى الجمهورية التّونسية مع الإقامة بالجزائر “كارلوس ادواردو دياز موريارا”.

ومثّل اللّقاء مناسبة لتأكيد متانة علاقات الصداقة التي تجمع البلدين وتعززت منذ إمضاء إتفاقية إرساء العلاقات الدبلوماسية، حيث أكّد الوزير الاستعداد لتوفير الدعم للسفير في أداء مهامه في أحسن الظروف، بما يُمكّن من مزيد تمتين التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، ويفتح آفاقاً جديدة للعلاقات بين البلدين.

من جانبه، عبّر السفير النيكارغوي عن اعتزازه بتولي مهامه بتونس، مشيدا بعمق العلاقات التي تجمع البلدي.

وجدّد التأكيد على حرص بلاده على مزيد توطيد أواصر الصداقة وتمتين وتوسيع علاقات التعاون القائمة مع تونس، من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى وتكثيف الجهود المشتركة من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتنويعه على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها، بأنه تم الاتفاق على برنامج تعاون قصير ومتوسط المدى يمكن الشروع في إنجازه في غضون الأشهر المقبلة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



