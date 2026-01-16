Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الخارجية يتسلّم أوراق اعتماده سفير نيكارغوا لدى تونس مع الإقامة بالجزائر

وزير الخارجية يتسلّم أوراق اعتماده سفير نيكارغوا لدى تونس مع الإقامة بالجزائر

تسلّم وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج محمد علي النّفطي اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، أوراق اعتماده سفير جمهورية نيكارغوا لدى الجمهورية التّونسية مع الإقامة بالجزائر “كارلوس ادواردو دياز موريارا”.

ومثّل اللّقاء مناسبة لتأكيد متانة علاقات الصداقة التي تجمع البلدين وتعززت منذ إمضاء إتفاقية إرساء العلاقات الدبلوماسية، حيث أكّد الوزير الاستعداد لتوفير الدعم للسفير في أداء مهامه في أحسن الظروف، بما يُمكّن من مزيد تمتين التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، ويفتح آفاقاً جديدة للعلاقات بين البلدين.

من جانبه، عبّر السفير النيكارغوي عن اعتزازه بتولي مهامه بتونس، مشيدا بعمق العلاقات التي تجمع البلدي.

وجدّد التأكيد على حرص بلاده على مزيد توطيد أواصر الصداقة وتمتين وتوسيع علاقات التعاون القائمة مع تونس، من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى وتكثيف الجهود المشتركة من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتنويعه على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها، بأنه تم الاتفاق على برنامج تعاون قصير ومتوسط المدى يمكن الشروع في إنجازه في غضون الأشهر المقبلة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

619
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

399
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
377
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
319
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم
317
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
311
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
308
الأخبار

الترفيع ب 50 دينار في مقادير منحة السكن و منحة الغذاء لفائدة المتربصين الداخليين و المقيمين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان
305
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026
299
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: بعد فوزه على نيجيريا، المغرب يلحق بالسينغال في المباراة النهائية
274
أخر الأخبار

مدير الصحة بصفاقس يكشف حقيقة الوضع الوبائي بالجهة (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى