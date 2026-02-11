Français
الأخبار

وزير الخارجية يجري في أديس أبابا لقاءات مع قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي و عدد من نظرائه من الدول الافريقية

استهلّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، مشاركته في الاجتماعات الدورية للاتحاد الإفريقي على رأس الوفد التونسي في الدورة العادية 48 للمجلس التنفيذي التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 11 و12 فيفري 2026، بإجراء سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد من نظرائه من الدول الافريقية.

و تناول لقاء وزير الخارجية بنائبة رئيس مفوّضية الاتحاد الأفريقي سلمى حدادي، مستوى علاقات التعاون القائمة بين تونس والاتحاد الأفريقي وحرص رئيس الجمهوريّة قيس سعيد على انخراط تونس في العديد من البرامج التنموية والأنشطة المتصلة بالحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة، فضلا عن الاسهام في مشروع الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الذي تشارك فيه تونس بصفتها عضوا في اللجنة الرئاسية المكلّفة بالإشراف على هذا المسار، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

و تطرقت المحادثات، أيضا، إلى وضعية المؤسسات الإفريقية التي تحتضنها تونس، والجهود المبذولة لتوفير الظروف الملائمة لعملها وتمكينها من الموارد المادية والبشرية اللازمة حتى يتسنّى لها الاضطلاع بدورها في الاندماج الاقتصادي الإفريقي المنشود.

كما عقد الوزير لقاء مع المفوّض المكلّف بالشؤون السياسية والسلم والأمن “اديوي بانكولاي”، جدّد خلاله التزام تونس بدعم جهود السلم والأمن في القارة، مذكّرا بمواقف البلاد إزاء أهم التطورات التي تشهدها وضعية السلم والأمن في عدد من المناطق الإفريقية، ومستعرضا الركائز الأساسية التي تقوم عليها المقاربة التونسية في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية بأبعادها المتعددة والمترابطة.

و خلال لقائه مع المفوّضة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والسياحة والصناعة والمناجم “فرنسيسكا بيلوبي”، أبرز الوزير حرص تونس على دعم الجهود الرامية الى تعزيز آليات الاندماج الاقتصادي للقارة الإفريقية، وما تحتاجه من حشد للتمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع ملموسة وناجزة تعود بالنفع على شعوب القارة الإفريقية كافة.

و التقى الوزير، أيضا، المديرة التنفيذية لوكالة الإتحاد الإفريقي للتنمية ” ناردوس بيكيلي طوماس”، حيث تمّ التطرق إلى متابعة الزيارة التي أدتها إلى تونس سنة 2025 والتطورات المسجلة على مستوى تنفيذ مشاريع التعاون المشتركة.

و ثمّن مسؤولو مفوّضية الاتحاد الإفريقي التزام تونس بالعمل الإفريقي المشترك في سياستها الخارجية، منوّهين بالنجاحات التي حققتها التظاهرات الإفريقية التي احتضنتها تونس خلال الفترة الأخيرة، ومجدّدين حرصهم على دعم التعاون القائم معها وإثراء مجالاته.

و في إطار التنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة حول أهم المسائل المطروحة على المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وحشد الدعم والتأييد لعدد من الترشحات التونسية، أجرى الوزير لقاءات مع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول الإفريقية، حيث اجتمع بوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية الجزائري أحمد عطاف، و استعرض معه أبرز القضايا المطروحة على المجلس التنفيذي للاتحاد من ناحية، وتم التأكيد من ناحية أخرى، على مواصلة متابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية في دورتها الثالثة والعشرين، بما يرتقي بعلاقات الشراكة بين البلدين إلى المستوى المنشود ويستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين.

كما التقى الوزير بنظرائه بكلّ من كينيا واثيوبيا وجزر القمر والطوغو والكامرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزامبيا، حيث تمّ التّطرق إلى سبل تعزيز مختلف ميادين التعاون والاستعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية في الفترة المقبلة.

و شهد اليوم الأول من الدورة الحالية للمجلس التنفيذي اعتماد عدد من التقارير وإجراء الانتخابات لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، إلى جانب بعض اللجان التابعة للاتحاد.

تعليقات

