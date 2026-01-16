Français
الأخبار

وزير الخارجية يستقبل سفيرة بولونيا بتونس

وزير الخارجية يستقبل سفيرة بولونيا بتونس

استقبل وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الجمعة بمقرّ الوزارة، سفيرة جمهورية بولونيا بتونس، جوستينا بورجنسكا التي أدّت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها بتونس.

و حسب بلاغ إعلامي، أشاد وزير الخارجية بعلاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين تونس وبولونيا، مُعربا عن ارتياحه لما تشهده هذه العلاقات من ديناميكية إيجابية تجسّدت بالخصوص من خلال مُخرجات زيارة العمل التي أدّاها إلى فرصوفيا في ديسمبر 2024 والتي سبقها عقد منتدى اقتصادي تونسي – بولوني.

و شدّد على ضرورة استغلال هذا الزخم الإيجابي قصد مزيد تعزيز المبادلات التجارية وتدفّق السياح البولونيين إلى تونس في ظلّ ارتفاع أرقامها في السنوات الأخيرة.

و أكد وزير الخارجية على ضرورة العمل سويّا في أُفُق الاستحقاقات المقبلة من أجل مزيد تسهيل ولوج المنتجات التونسية، على غرار زيت الزيتون والفسفاط، إلى السوق البولونية وبعث مشاريع استثمارية وشراكات في المجالات ذات المنفعة المشتركة.

و أعرب عن شكره للسفيرة على المجهودات التي بذلتها في سبيل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة.

من جانبها، عبّرت السفيرة البولونية عن شكرها للسلطات التونسية لما حظيت به من دعم أثناء أدائها لمهامها بتونس، مؤكّدة استعداد بلادها للعمل مع الجانب التونسي من أجل تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك و الاسهام في التنظيم المحكم للاستحقاق الثنائي المقبل بتونس.

تعليقات

