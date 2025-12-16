وزير الخارجية يستقبل سفير مملكة إسبانيا بتونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، بمقرّ الوزارة، سفير مملكة إسبانيا بتونس، السيد Javier Puig Saura، الذّي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

و مثّل اللقاء مناسبة للتنويه بمتانة وعراقة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس واسبانيا والتطرق لسبل مزيد دعمها وتطويرها، في ضوء إحياء البلدين هذه السنة للذكرى الثلاثين لإبرامهما معاهدة الصداقة وحسن الجوار سنة 1995.

​و أثنى الوزير، بهذه المناسبة، على تفاني السفير والجهود التي بذلها طيلة فترة عمله ببلادنا لتعزيز أواصر الصداقة التونسية – الإسبانية وتطوير علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلديْن في مُختلف المجالات.

من جانبه، أعرب السفير الإسباني عن بالغ شكره وامتنانه للسلطات التونسية لما وفّرته له من تسهيلات مكّنته من الاضطلاع بمهامه على أحسن وجه، والإسهام في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



