Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الخارجية يستقبل سفير مملكة إسبانيا بتونس

وزير الخارجية يستقبل سفير مملكة إسبانيا بتونس

استقبل السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، بمقرّ الوزارة، سفير مملكة إسبانيا بتونس، السيد Javier Puig Saura، الذّي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

و مثّل اللقاء مناسبة للتنويه بمتانة وعراقة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس واسبانيا والتطرق لسبل مزيد دعمها وتطويرها، في ضوء إحياء البلدين هذه السنة للذكرى الثلاثين لإبرامهما معاهدة الصداقة وحسن الجوار سنة 1995.

​و أثنى الوزير، بهذه المناسبة، على تفاني السفير والجهود التي بذلها طيلة فترة عمله ببلادنا لتعزيز أواصر الصداقة التونسية – الإسبانية وتطوير علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلديْن في مُختلف المجالات.

من جانبه، أعرب السفير الإسباني عن بالغ شكره وامتنانه للسلطات التونسية لما وفّرته له من تسهيلات مكّنته من الاضطلاع بمهامه على أحسن وجه، والإسهام في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

564
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

446
أخر الأخبار

غدا الثلاثاء: جلسة عامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم
372
الأخبار

أنقذ أرواحًا وانتزع سلاح الإرهابي… التبرعات “تتهاطل” على أحمد الأحمد بطل أستراليا !
351
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق الجلسة العامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم (فيديو)
343
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام
342
أخر الأخبار

المستشفى الجهوي بالكاف يحقق إنجازًا طبيًا نوعيًا: 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية في يوم واحد
341
أخر الأخبار

تزامنا مع جلسة عامة..أصحاب الشهائد العليا أمام البرلمان للمُطالبة بانتدابهم (فيديو)
341
الأخبار

أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب التونسي أقل من 23 سنة
340
اقتصاد وأعمال

تقرير دولي: تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر صلابة في مواجهة مخاطر غسل الأموال
319
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى