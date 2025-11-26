وزير الخارجية يستقبل وفدا ممثّلا للبرلمان الجزائري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 26 نوفمبر 2025، وفدا ممثّلا للبرلمان الجزائري، يضمّ أعضاء المجموعة البرلمانية للأخُوّة والصداقة التونسية الجزائرية، برئاسة السيد محمد الهادي تبسي.

و مثّل اللقاء مناسبة أكد خلالها الوزير على عمق ومتانة العلاقات الأخويّة العريقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والحرص المشترك لقيادتي البلدين على مزيد تطوير علاقات التعاون والجوار بين تونس والجزائر والارتقاء بها إلى أعلى المراتب.

و ذكّر في هذا الصدد بالاستعدادات الجارية لإنجاح الاستحقاقات الثنائية المرتقبة وفي مقدمتها اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية والتي ستلتئم بتونس من 09 إلى 12 ديسمبر 2025.

و نوّه الوزير بالدور الموكول للمؤسسات البرلمانية والتشريعية في كلا البلدين، في معاضدة الجهود الرامية إلى الدفع بالتعاون الثنائي بين تونس والجزائر والعمل على تفعيل مشاريع التعاون القائمة بينهما.

كما أكّد على المهام الموكولة للبرلمانيين التونسيين والجزائريين في الدفاع على مصالح البلدين صلب الفضاءات البرلمانية العربية والإفريقية وغيرها من الأطر البرلمانية التي ينتمون إليها، بالنظر لحجم التحديات الأمنية والاقتصادية الماثلة.

