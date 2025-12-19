Français
وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا-إفريقيا

وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا-إفريقيا

بتكليف من السّيد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، و بدعوة مشتركة من نظيريه المصري والروسي، يشارك السّيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا-إفريقيا، الذي ينعقد بعاصمة جمهورية مصر العربية الشقيقة، القاهرة، يومي 19 و20 ديسمبر 2025.
و تتنزّل هذه المشاركة في إطار التزام تونس الراسخ بالعمل الإفريقي المشترك و انفتاحها على الشراكات الدولية من أجل تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مختلف المجالات بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة ويُسهم في مجابهة التحديات الماثلة.
و ستتركّز أشغال هذه الدورة من المؤتمر على التداول حول مواصلة تنفيذ خطة العمل المشتركة 2023-2026، في أفق الاستعداد لانعقاد القمة الافريقية-الروسية الثالثة خلال سنة 2026.
