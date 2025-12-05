وزير الخارجية يشارك في رئاسة مائدة مستديرة وزارية تنظمها المنظمة الدولية للهجرة بجنيف

بدعوة من المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، السيدة Amy Pope، سيشارك السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في رئاسة مائدة مستديرة وزارية تنظمها المنظمة الدولية للهجرة بجنيف، يوم 6 ديسمبر 2025، تحت عنوان “الهجرة في إفريقيا في مفترق الطرق: من التعاون إلى إيجاد الحلول”.

و يهدف هذا اللقاء الإقليمي رفيع المستوى إلى مناقشة الأوضاع الحالية المُتعلقة بالهجرة ودراسة السُبل الرامية إلى إضفاء النجاعة والفاعلية للتعاون الإقليمي والدولي وتحديد انماط عملية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في هذا الخصوص.

و سيستعرض الوزير خلال هذا الاجتماع مرتكزات مقاربة تونس الشاملة في التعاطي مع موضوع الهجرة والتي تحرص على المواءمة بين البُعد الإنساني ومتطلبات الأمن والتنمية، وتقاسم الأعباء، و أهمية تظافر الجهود من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حلول إنسانية وعملية دائمة لهذا الملف الحيوي.