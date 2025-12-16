Français
الأخبار

وزير الخارجية يشرف على إحتفالية من قبل سفارة النمسا بتونس

أشرف السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على احتفالية نظمت اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 بالقصر السعيد بباردو من قبل سفارة النمسا بتونس، بمناسبة نشر كتاب عنوانه “300 سنة من العلاقات الدبلوماسية بين تونس والنمسا”.

و تندرج هذه التظاهرة في إطار اختتام سلسة من الفعاليات الثقافية التي تمّ تنظيمها على مدار سنة 2025 احتفاءً بثلاثة قرون على إقامة العلاقات بين تونس والنمسا، تجسمت في كتاب ساهم أساتذة وباحثون تونسيون ونمساويون في إعداده يوثّق لأبرز المراحل التاريخية التي ميّزت العلاقات بين البلدين على مدى ثلاثمئة سنة.

و بهذه المناسبة، أبرز الوزير أنّ هذه التظاهرات ذات الصبغة الدبلوماسية والثقافية تُعدّ شهادة على عمق الروابط بين تونس والنمسا وتساهم في إثراء الذاكرة الدبلوماسية المشتركة. كما شدّد على ضرورة الاستفادة المثلى من التراث المشترك التونسي النمساوي حتّى يكون حافزا من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية وأساسا لبناء شراكة متّجهة نحو المستقبل.

ومن جانبه، أكّد سفير النمسا بتونس على الرّمزية العالية التي تكتسيها هذه التظاهرة والتي تعبّر عن عراقة الصّداقة التونسية-النمساوية، منوّها بمستوى العلاقات بين البلدين التي اتّسمت دائما بالتعاون والاحترام المتبادل ومعربا عن استعداد بلاده لتوطيدها وضمان استدامتها.

و قد حضر هذه الاحتفالية عدد من المسؤولين وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس، إلى جانب ثلة من الأكاديميين والباحثين، فضلاً عن رجال أعمال وشخصيات ثقافية واعلامية.

تعليقات

