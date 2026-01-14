وزير الخارجية يلتقي سفير البرتغال بتونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الاربعاء بمقرّ الوزارة، سفير جمهورية البرتغال بتونس، نونو بيلو الذي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه في تونس.

و تمّ خلال اللقاء، حسب بلاغ صادر عن الوزارة عشية اليوم، استعراض علاقات الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع تونس والبرتغال والرغبة المتجددة في مزيد دعمها خاصة من خلال إعطاء دفع جديد لتبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى والعمل على تطوير التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون الأكاديمي.

و عبّر النفطي بالمناسبة، عن ارتياحه لأواصر الصداقة التونسية البرتغالية معربا عن شكره للسفير على المجهودات التي بذلها في سبيل تعميق التعاون الثنائي بين البلدين، وتمنياته له بالتوفيق في مهامه الجديدة.

من جانبه، عبّر السفير البرتغالي عن امتنانه لما حظي به من مساندة أثناء أدائه لمهامه في تونس و رغبة بلاده في الاعداد الجيد للاستحقاق الثنائي.

