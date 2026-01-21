وزير الخارجية يلتقي في عمان الملك الأردني عبد الله الثاني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أجرى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج محمد علي النّفطي، اليوم الاربعاء بقصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان، مقابلة مع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بمُناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى الأردن.

ونقل وزير الخارجية خلال المُقابلة، عبارات الأخوّة والودّ والتقدير من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى أخيه الملك عبد الله، وأطيب تمنياته إلى الشعب الأردني الشقيق بدوام المناعة والعزّة وباطراد التقدّم والرقيّ. كما حمّل الملك الأردني وزير الخارجية، نقل أسمى عبارات التقدير والاحترام لرئيس الجمهورية، وأصدق التمنيات للشعب التونسي بمزيد التقدم والازدهار.

وجدد العاهل الأردني، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، عزم المملكة الأردنية الهاشمية على مزيد تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون مع الجمهورية التونسية وتطويرها في شتى المجالات، خدمةً لمصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق المُحكم بين البلدين لمواجهة التحديات الماثلة إقليميا ودوليا.

وأكد الوزير خلال اللقاء، عمق الروابط الأخوية وعراقة العلاقات التونسية الأردنية ومتانتها، مبرزا ما يجمع الشعبين الشقيقين من قواسم مُشتركة تاريخية وحضارية وثقافية، وحرص تونس على مزيد تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.

وكان النفطي عقد أمس الثلاثاء، جلسة عمل مع نظيره الأردني أيمن الصفدي. وتباحث سبل دعم مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار المشترك في جلسة عمل عقدها مع رئيس الجمعية الأردنية لرجال الأعمال وعدد من أعضاء مكتبها.

