وزير الخارجية يلتقي مع الممثل السامي للتحالف و المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا

بمناسبة مشاركته في فعاليات الدورة الحادية عشرة للمنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، الذي انعقد بالرياض يومي 14 و15 ديسمبر 2025، التقى السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع الممثل السامي للتحالف والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا Miguel Moratinos، الذي جدّد التنويه بالدور الفاعل لتونس في مسار تحالف الأمم المتحدة للحضارات، لا سيما من خلال مخرجات الندوة الدولية التي احتضنتها تونس يوم 17 نوفمبر 2025 حول “تفعيل دور تحالف الأمم المتحدة للحضارات في دعم السلم والأمن الدوليين”، التي شكّلت محطّة تحضيريّة مهمّة لمنتدى الرياض، وأسهمت في بلورة رؤية مشتركة حول سبل تعزيز دور التحالف الحضاري والانساني في مواجهة التحدّيات الرّاهنة.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والشراكة بين تونس وتحالف الأمم المتحدة للحضارات، وإمكانية دعم واحتضان بلادنا لتظاهرة دولية في هذا الاطار خلال سنة 2026.
وأجرى الوزير لقاء مع السيدة Yolanda Villavicencio وزيرة الخارجية الكولومبية، تم خلاله التباحث حول توسيع الشراكة بين البلدين، لا سيما في المجال التجاري، بما يفتح افاقا لتسويق زيت الزيتون التونسي في كولومبيا، وفي المجال الثقافي، والاستفادة من خبرة البلدين في القطاع السياحي.
و خلال لقائه بالسيد توحيد حسين المكلف بوزارة خارجية بنغلادش، تمّ بحث التعاون الثنائي وسبل تدعيمه، بالخصوص في قطاع الفسفاط، بالإضافة إلى التعاون الاكاديمي و العلمي بين البلدين.
و كان الوزير قد التقى في مستهل المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات مع كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والأمين العام للأمم المتحدة ،Antonio Guterres، والسيد Ervin Ibrahimovic نائب رئيس الوزراء للعلاقات الدولية وزير خارجية مونتينغرو، والسيد عبد الله خليل وزير خارجية المالديف، إضافة إلى رؤساء وفود الجزائر وليبيا والبرتغال و مالي واليمن والبوسنة والهرسك، والسيد سالم المالك المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية و الثقافة والعلوم، والسيد Dimitris Avramopoulos ، النائب بالبرلمان اليوناني.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب