وزير الخارجية يلتقي مع الممثل السامي للتحالف و المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا

بمناسبة مشاركته في فعاليات الدورة الحادية عشرة للمنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، الذي انعقد بالرياض يومي 14 و15 ديسمبر 2025، التقى السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع الممثل السامي للتحالف والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا Miguel Moratinos، الذي جدّد التنويه بالدور الفاعل لتونس في مسار تحالف الأمم المتحدة للحضارات، لا سيما من خلال مخرجات الندوة الدولية التي احتضنتها تونس يوم 17 نوفمبر 2025 حول “تفعيل دور تحالف الأمم المتحدة للحضارات في دعم السلم والأمن الدوليين”، التي شكّلت محطّة تحضيريّة مهمّة لمنتدى الرياض، وأسهمت في بلورة رؤية مشتركة حول سبل تعزيز دور التحالف الحضاري والانساني في مواجهة التحدّيات الرّاهنة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والشراكة بين تونس وتحالف الأمم المتحدة للحضارات، وإمكانية دعم واحتضان بلادنا لتظاهرة دولية في هذا الاطار خلال سنة 2026.