وزير الخارجيّة الإيراني: كلّ دعم لأمريكا وإسرائيل في الحرب سيفاقم الأزمة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أبلغ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، خلال اتصال هاتفي، أن أي استخدام أميركي للقواعد البريطانية سيُعتبر “تواطؤاً في العدوان” على طهران، حسب تعبيره.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، قال عراقجي في هذا الاتصال الذي لم يتضح تاريخه إن “هذه الأعمال ستُعتبر بالتأكيد تواطؤا في العدوان، وستُسجل في تاريخ العلاقات بين البلدين”.

كما حذر وزير الخارجية الإيراني نظيرته البريطانية من أن تقديم أي دعم للولايات المتحدة وإسرائيل في توجيه ضربات على إيران لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط، بحسب رأيه.

ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية عن عراقجي قوله: “أية مساعدة للمعتدين ستؤدي إلى تفاقم الأزمة”.

كما قال وزير الخارجية الإيرانية إن “إيران لا تنوي مهاجمة الدول المجاورة، ومع ذلك، فإن استخدام القواعد الأميركية الموجودة في هذه الدول ضد إيران أمر غير مقبول”، بحسب رأيه.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



