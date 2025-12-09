Français
Anglais
العربية
مجتمع

وزير الخارجيّة يستقبل المبعوثة الخاصة للاتحاد الافريقي للمرأة والأمن والسلم

وزير الخارجيّة يستقبل المبعوثة الخاصة للاتحاد الافريقي للمرأة والأمن والسلملخ

استقبل وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج محمد علي النّفطي، مساء الإثنين، المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة والأمن والسلم ليبيراتا مولامولا، التي تزور تونس بمناسبة انعقاد الدّورة السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن يومي 9 و10 ديسمبر 2025.

وشكّل اللقاء، وفق بلاغ للخارجية، مناسبة جدّد خلالها الوزير الأهمية التي توليها بلادنا لعمقها الإفريقي في إطار سياستها الخارجية ولدعم علاقات الصداقة والتّعاون التي تجمعها بالدّول الإفريقية الشّقيقة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

ونوّه باستضافة تونس لأشغال للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن التي تندرج في سياق مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع سنة 2025 تحت شعار ’’تعزيز العمل مُتعدد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة’’ واعتماد القرار 1325 لمجلس الأمن الدولي، مساندةً لحقوق المرأة ودعما لمساهمتها في السلم والأمن والتنمية.

من جهتها، عبّرت المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة والسلم والأمن عن امتنانها لتونس على الجهود المبذولة من أجل حسن تنظيم المنتدى ونوّهت بالتجربة التونسية في مجال النهوض بحقوق المرأة وتمكينها، مؤكدة أن عقد هذه الأشغال بتونس، ولأوّل مرّة خارج مقرّ الاتحاد الإفريقي، يؤكد ثقة الإتحاد الإفريقي في الدور الذي تضطلع به تونس في هذا المجال على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

506
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

350
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية تدشّن مقر فرقة الحرس الديواني بقرمبالية و تتابع ظروف العمل بالمكتب الجهوي
304
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
303
الأخبار

صفاقس تحتضن ملتقى علميًا حول حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية و المسؤولية الطبية [فيديو]
296
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
270
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
258
الأخبار

كأس العرب 2025 – المجموعة الأولى: تونس تُقصى رغم الانتصار… فلسطين وسوريا في ربع النهائي (فيديو)
254
الأخبار

فرجاني ساسي : “إن شاء الله سنٌقدّم آداء أفصل في البطولات القادمة و شكرا لجماهيرنا” [فيديو]
254
اقتصاد وأعمال

فرنسا: فرض رسوم جمركية على الصين!
243
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى