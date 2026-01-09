Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الخارجيّة يشارك في مجلس وزراء خارجية منظّمة التّعاون الإسلامي

وزير الخارجيّة يشارك في مجلس وزراء خارجية منظّمة التّعاون الإسلامي

بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في الدّورة الاستثنائية (22) لمجلس وزراء خارجية الدّول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث تطورات الأوضاع في الصومال، وذلك يوم 10 جانفي 2026 بجدّة.

وسيبحث الاجتماع مستجدّات الوضع في الصومال، إثر اعتراف الكيان الصّهيوني بإقليم ما يُسمّى “أرض الصومال” كدولة مستقلة، واستمرار العدوان الصّهيوني على الشّعب الفلسطيني الشّقيق ومخطّطات الضمّ والتهجير من أرضه. كما سيُجري الوزير، على هامش هذا الاجتماع، لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول الإسلامية للنظر في علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المُتاحة لتطويرها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بلاغ لوزارة الخارجية.

