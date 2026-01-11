Français
وزير الخزانة الأمريكي يعلن قرب رفع العقوبات عن فنزويلا

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يمكن رفع العقوبات الأمريكية الإضافية المفروضة على فنزويلا في أقرب وقت الأسبوع المقبل لتسهيل مبيعات النفط.

و أضاف بيسنت أنه “يمكن استخدام ما يقرب من 5 مليارات دولار من الأصول النقدية المجمدة حاليا لصندوق النقد الدولي في فنزويلا للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد البلاد”.

كما أوضح أنه سيلتقي الأسبوع المقبل برؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن إعادة انخراطهم مع فنزويلا.

و قال بيسنت خلال زيارة لمنشأة هندسية تابعة لشركة وينيباغو للصناعات: “نحن بصدد رفع العقوبات عن النفط حتى يتم بيعه”.

و ردا على سؤال حول موعد رفع المزيد من العقوبات عن فنزويلا، قال بيسنت: “قد يكون ذلك في أقرب وقت، ربما الأسبوع المقبل”.

و أشار إلى أن “الشركات الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص قد تعود بسرعة إلى قطاع النفط الفنزويلي، على الرغم من التردد الذي أعربت عنه بعض شركات النفط الكبرى”.

هذا و أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يهدف إلى منع المحاكم أو الدائنين من حجز الإيرادات المرتبطة ببيع النفط الفنزويلي المودعة في حسابات الخزانة الأمريكية.

