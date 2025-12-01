Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الداخلية والسّفير الصّيني يبحثان تعزيز وتطوير علاقات التّعاون في مجالات وزارة الداخلية

مثّلت علاقات التعاوُن القائمة بين تونس وجمهورية الصّين الشّعبية، في مجالات اختصاصات وزارة الداخلية، محور لقاء اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 بين وزير الداخلية خالد النوري وسفير جُمهُورية الصين الشعبية بتُونس Wan Li والوفد المرافق له.

وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، أنّ اللّقاء بحث السّبُل الكفيلة بتعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في اختصاصات الوزارة، بما يخدمُ المصالح المُشتركة لتونس والصين، ويُجسّدُ إرادة قيادتي البلدين التي تمّ تأكيدُها خِلال القمّة الصّينيّة الإفريقيّة السّنة الفارطة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

374
اقتصاد وأعمال

تونس : الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 105 أيّام من التوريد

330
مجتمع

باجة: قريباً.. تخصيص فضاء جديد للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالمدينة
330
الأخبار

الترجي: متّهم من قبل أجاكسيو… بلايلي يؤكد: “تعرّضتُ للخيانة، وكلّ الحقيقة ستظهر” (فيديو)
298
الأخبار

باجة : حملة نظافة و جهود متواصلة لتحسين المشهد الحضري و القضاء على النقاط السوداء
294
الأخبار

فرجاني ساسي : تعافيت من الإصابة و نقطة قوتنا الجمهور التونسي [فيديو]
276
الأخبار

الاتحاد الأوروبي: هروبا وبحثًا عن حرية التنقّل… إسرائيليون يطلبون الحصول على الجنسية البرتغالية
268
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الجزائري
266
الأخبار

تونس – سوريا : سامي الطرابلسي يتحدث عن دعوة الجزيري (فيديو)
260
الأخبار

3 أسماء مرشّحة بقوة لخلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة
251
الأخبار

البيرو تُعلن حالة الطوارئ و تنشر الجيش على الحدود

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى