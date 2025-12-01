وزير الداخلية والسّفير الصّيني يبحثان تعزيز وتطوير علاقات التّعاون في مجالات وزارة الداخلية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مثّلت علاقات التعاوُن القائمة بين تونس وجمهورية الصّين الشّعبية، في مجالات اختصاصات وزارة الداخلية، محور لقاء اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 بين وزير الداخلية خالد النوري وسفير جُمهُورية الصين الشعبية بتُونس Wan Li والوفد المرافق له.

وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، أنّ اللّقاء بحث السّبُل الكفيلة بتعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في اختصاصات الوزارة، بما يخدمُ المصالح المُشتركة لتونس والصين، ويُجسّدُ إرادة قيادتي البلدين التي تمّ تأكيدُها خِلال القمّة الصّينيّة الإفريقيّة السّنة الفارطة.

