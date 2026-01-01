Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

وزير الداخلية يؤدي زيارة تفقدية للوحدات الأمنية بولاية نابل

أدى وزير الداخلية خالد النوري، مساء الثلاثاء 31 ديسمبر 2025، زيارة تفقدية إلى عدد من الوحدات والمواقع الأمنية بولاية نابل، وذلك للاطلاع على جاهزيتها وحسن استعدادها لمواكبة الاحتفالات بالسنة الإدارية الجديدة.

وقد واكبت هذه الزيارة السيّدة هناء شوشاني والية نابل، بحضور آمر الحرس الوطني حسين الغربي، إلى جانب عدد من المديرين العامين بوزارة الداخلية والإطارات الأمنية، فضلاً عن المعتمد الأول، ومدير إقليم الأمن الوطني، ومدير إقليم الحرس الوطني، والمدير الجهوي للحماية المدنية، ومعتمد الحمامات، وعدد من العمد والكتاب العامين لبلديتي الحمامات وسيدي الجديدي.

وشملت الزيارة الإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالشمال، ومركز النجدة والإسعاف للحماية المدنية بتركي، إضافة إلى الدوريات الأمنية ببراكة الساحل، ومركز الأمن الوطني بوادي باطن، ومقر الحماية المدنية بالحمامات الجنوبية.

ووقف وزير الداخلية خلال هذه الزيارة على مدى استعداد مختلف الأسلاك الأمنية من شرطة وحرس ووقاية مدنية، كما اطلع على الإجراءات الوقائية والحمائية المعتمدة لتأمين المواطنين وضمان حسن سير الاحتفالات بالسنة الإدارية الجديدة في كامل الجهة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

375
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة

371
الأخبار

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد التونسية لشهر إضافي
325
الأخبار

استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس
324
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام
321
الأخبار

إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحبي عتيق القاضي بسجنه مدة خمسة عشر عاما
314
اقتصاد وأعمال

890 26 مليون دينار: قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تسجّل مستوى قياسيًا تاريخيًا جديدًا
314
الأخبار

الفرجاني ساسي: “أردت الاحتفال بمباراتي رقم 100 مع المنتخب الوطني بالفوز” (فيديو)
302
الأخبار

إسماعيل الغربي يتحصل على جائزة رجل مباراة تونس و تنزانيا
292
الأخبار

السينغال تهزم بنين و تتصدر المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا
291
الأخبار

منتصر الطالبي : “مباراة مالي لن تكون سهلة” (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى