وزير الداخلية يؤدي زيارة تفقدية للوحدات الأمنية بولاية نابل

أدى وزير الداخلية خالد النوري، مساء الثلاثاء 31 ديسمبر 2025، زيارة تفقدية إلى عدد من الوحدات والمواقع الأمنية بولاية نابل، وذلك للاطلاع على جاهزيتها وحسن استعدادها لمواكبة الاحتفالات بالسنة الإدارية الجديدة.

وقد واكبت هذه الزيارة السيّدة هناء شوشاني والية نابل، بحضور آمر الحرس الوطني حسين الغربي، إلى جانب عدد من المديرين العامين بوزارة الداخلية والإطارات الأمنية، فضلاً عن المعتمد الأول، ومدير إقليم الأمن الوطني، ومدير إقليم الحرس الوطني، والمدير الجهوي للحماية المدنية، ومعتمد الحمامات، وعدد من العمد والكتاب العامين لبلديتي الحمامات وسيدي الجديدي.

وشملت الزيارة الإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالشمال، ومركز النجدة والإسعاف للحماية المدنية بتركي، إضافة إلى الدوريات الأمنية ببراكة الساحل، ومركز الأمن الوطني بوادي باطن، ومقر الحماية المدنية بالحمامات الجنوبية.

ووقف وزير الداخلية خلال هذه الزيارة على مدى استعداد مختلف الأسلاك الأمنية من شرطة وحرس ووقاية مدنية، كما اطلع على الإجراءات الوقائية والحمائية المعتمدة لتأمين المواطنين وضمان حسن سير الاحتفالات بالسنة الإدارية الجديدة في كامل الجهة.

