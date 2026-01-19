وزير الداخلية يطلع على جاهزية وحدات الحماية المدنية تزامنا مع التقلبات المناخية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بتعليمات سامية من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد تحوّل اليوم الإثنين الى وزير الداخلية خالد النوري إلى إدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية للاطلاع على الوضع العام بالبلاد على إثر التقلبات المناخية وكميات الأمطار المسجّلة بعدد من الجهات.

كما تابع عرضا حول تدخلات وحدات الحماية المدنية، خاصة عمليات ضخ المياه ومساعدة المواطنين وتأمين حركة المرور، مؤكدا على الجاهزية القصوى وحسن التنسيق بين مختلف الهياكل.

كما ثمّن المجهودات المبذولة من قبل أعوان الحماية المدنية، ومؤكدا جاهزية الوحدات للتدخل عند الاقتضاء

