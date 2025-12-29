وزير الداخليّة التركي يُعلن مقتل 3 شرطيّين في اشتباك مع ‘داعش’

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن وزير الداخلية التّركي علي يرلي قايا، خلال مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، بالعاصمة أنقرة، عن “استشهاد 3 من أفراد الشّرطة وإصابة 8 آخرين، خلال عملية أمنية ضدّ تنظيم داعش بولاية يالوا، شمال غربي البلاد”.

وأضاف يرلي قايا أنّ العملية الأمنية أسفرت أيضا عن مقتل 6 إرهابيين من “داعش”. كما أعلن الوزير التركي توقيف 138 شخصا يشتبه بصلتهم مع تنظيم “داعش” الإرهابي، والقيام بإجراءات عدلية بحق 97 آخرين، وذلك خلال الأيام الـ 30 الأخيرة. وأوضح أنّه في إطار عمليات مكافحة تنظيم “داعش”، نفذت السلطات التّركية 108 عملية أمنية في 15 ولاية، خلال آخر شهر.

