وزير الدفاع الإسرائيلي : نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية 

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح «هدفا للتصفية»، في خطوة تعكس تصعيدا خطيرا في وتيرة التوتر على الجبهة الشمالية.

وقال كاتس إن «حزب الله سيدفع ثمنا باهظا لإطلاق النار باتجاه إسرائيل»، محذرا من أن «من يسير في طريق علي خامنئي سيلقى المصير ذاته»، في إشارة مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، في سياق دعم إيراني متبادل بين أطراف المحور الإقليمي.

ويثير هذا التطور مخاوف من اتساع رقعة المواجهة لتشمل الساحة اللبنانية بشكل أوسع، خاصة في ظل استمرار التوتر الإقليمي وتبادل الرسائل العسكرية بين الأطراف المعنية.

