وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يُهدّد بشن حرب على لبنان

أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الاربعاء تهديدات جديدة بالحرب على لبنان في حال لم يتخل “حزب الله” عن سلاحه حتى نهاية العام.

و نقلت القناة 7 العبرية عن كاتس قوله “لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه و واشنطن أمهلته حتى نهاية العام”.

و هدد بأنه “إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان”، مضيفا: “ندرس موقفنا بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان الذي يتضمن نقاط ضعف وإشكاليات”.

و أشار إلى “أننا لم نشهد وضعا أمنيا أفضل على الحدود الشمالية منذ عشرين عاما”.

و كشف أن تل أبيب ستعيد أيضا النظر في موقفها بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان الذي يحتوي على عدد غير قليل من نقاط الضعف والقضايا الإشكالية.

و يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا يوميا على لبنان يستهدف خلاله بالقصف عناصر وقيادات من “حزب الله”، كان أبرزها مؤخرا اغتيال القيادي البارز في الحزب علي هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت.