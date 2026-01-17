Français
وزير الدفاع البلجيكي : لسنا ذاهبين إلى غرينلاند للإشتباك مع واشنطن

قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، إن بلجيكا لا تتجه إلى غرينلاند لافتعال مواجهة مع الولايات المتحدة، رافضًا الإيحاءات بأن تصاعد الوجود العسكري الأوروبي في الجزيرة القطبية يمثل عرض قوة موجهًا ضد واشنطن.

و قال فرانكن في مقابلة تلفزيونية -نقلتها مجلة بولتيكو الأوروبية : “يبدو الآن و كأننا ذاهبون لنخوض عراكًا جيدًا ونرى من سيفوز”.

مؤكدا أن: “هذا بالتأكيد ليس المقصود”.

و أوضح فرانكن أن بلجيكا ستوفد ضابطًا واحدًا ضمن مهمة استطلاع تقودها الدنمارك إلى غرينلاند، تهدف إلى تقييم اللوجستيات والخيارات العملياتية والظروف الميدانية.

و قال : “هذه مهمة استطلاع”، مؤكدًا أنه لا يوجد أي نشر دائم أو وضعية قتالية مخططة.

تأتي الخطوة بينما تصعّد الدنمارك ومجموعة متنامية من الحلفاء الأوروبيين نشاطهم العسكري في محيط جرينلاند، موسّعين نطاق التدريبات والانتشار العسكري بناءً على طلب كوبنهاغن.

و أفادت الدنمارك إن الهدف هو تعزيز الأمن في القطب الشمالي وقدرة الحلفاء على العمل في ظروف بالغة القسوة، مع وصول ضباط ووحدات صغيرة بالفعل من عدة دول أوروبية.

لكن هذه التحركات تجري على خلفية سياسية غير مستقرة بشكل غير معتاد. فقد كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن احتمال السيطرة على غرينلاند، وقال في وقت سابق من هذا الشهر إن الأمر “قد يكون خيارًا” بين الاستيلاء على الجزيرة أو الحفاظ على الناتو.

كما قلل ترامب من قيود القانون الدولي، قائلًا إنه “لا يحتاجها”.

و قدّم فرانكن التحرك الأوروبي بوصفه طمأنة وليس ردعًا. وقال إن الرسالة إلى واشنطن هي أن الأوروبيين مستعدون لتحمل مسؤولية أمن غرينلاند، مشيرًا رسميًا إلى مخاوف من النشاط الروسي والصيني في القطب الشمالي، وأنهم يفضلون القيام بذلك تحت مظلة الناتو وبمشاركة الولايات المتحدة.

و أضاف أن الانتشار “ليس لتوجيه رسالة للأمريكيين مفادها: تعالوا لنبدأ حربًا، لأننا لن نفوز بها”.

