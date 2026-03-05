Français
Anglais
العربية
مجتمع

وزير الدفاع الوطني في زيارة لولاية باجة

وزير الدفاع الوطني في زيارة لولاية باجة

قام مساء اليوم الخميس وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بزيارة إلى إحدى الوحدات العسكرية بولاية باجة وشارك العسكريين المنتمين إليها وجبة الإفطار واطّلع على ظروف العمل والعيش بمختلف فضاءاتها.

وتوجّه الوزير بالشكر والتقدير للجهود التي يبذلها كافة العسكريين للذود عن حرمة الوطن وتعزيز مناعته، مضيفا أن الجيش التونسي سيظل مثالا في الوفاء والمسؤولية وعامل استقرار ورمزا للوحدة والسيادة الوطنية.

كما بيّن أنّ ما يشهده المحيط الإقليمي والدولي من تحوّلات جيوستراتيجية ومن سرعة في التغيير وعدم الاستقرار وتنامي التهديدات غير التقليدية، على غرار الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتهريب والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والهجمات السيبرنية، يدفع إلى مزيد العناية بالجاهزية العملياتية للأفراد وتطوير قدراتهم وإثراء برامج التكوين والتدريب، حتى يتسنّى مواجهة هذه التحدّيات واستشراف التغيّرات واستباقها.

من جهة أخرى، لاحظ الوزير أن المعاني الدينية العميقة التي يحملها شهر رمضان وقيمه السمحاء التي تهذّب النفوس وتقوّي الإرادة هي قيم قريبة من القيم والمبادئ التي تقوم عليها الحياة العسكرية كالصبر والانضباط والتضحية في سبيل الوطن.

وأكد في هذا الصدد أن المؤسسة العسكرية ستواصل حرصها على الإنصات لمنظوريها والعناية بالجانب المعنوي للعسكريين بما يلبّي انتظاراتهم وتطلّعاتهم.

ودعا الحلقات القيادية إلى مزيد تحسين ظروف عمل المرؤوسين والإصغاء إلى مشاغلهم، حتى يتمكّنوا من أداء رسالتهم النبيلة في أحسن الظروف وبنفس الروح الوطنية التي غرستها فيهم المؤسسة العسكرية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

345
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

333
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
321
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
292
الأخبار

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من الخميس: تنبيه جوي جديد في تونس
285
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
279
الأخبار

خبر سار للجالية التونسية بفرنسا: استخراج الوثائق القنصلية فوريًا من ليل
277
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
265
اقتصاد وأعمال

رمضان في تونس: حين تلتهم موائد الإفطار مدخرات الأسر
263
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
256
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى