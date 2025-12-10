وزير الدفاع الوطني يتفقّد عددا من الوحدات العسكرية بولاية الكاف

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أدّى وزير الدفاع الوطني السيّد خالد السهيلي أمس الثلاثاء 9 ديسمير 2025، مرفوقا بعدد من الإطارات العسكرية السامية للوزارة، زيارة ميدانيّة إلى بعض الوحدات العسكريّة بولاية الكاف، أين تفقّد سير العمل واطلع على ظروف عيش وجاهزية العسكريين العاملين بمختلف المصالح المنتصبة بها.

واطّلع وزير الدفاع الوطني على مختلف المهام التي يضطلع بها الفوج 14 مشاة ميكانيكية والوحدة الترابية بتاجروين، ودور مختلف التشكيلات العاملة بالميدان في تأمين الشريط الحدودي والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثمّنا روح المسؤولية والمجهودات التي تبذلها الإطارات العسكرية القائمة على هذه الوحدات في سبيل الذود عن حرمة الوطن والدفاع عن حوزته ودورهم في تأطير العسكريين والإنصات لمشاغلهم والتفاعل معها، مشيدا بتضحيات كافة العسكريين وتفانيهم في أداء الأمانة بكل روح وطنية وثبات على العقيدة العسكرية.

ودعا إلى ضرورة تطوير برامج التكوين والتدريب لتعزيز المهارات القتالية للأفراد، موصيا كافة العسكريين بمواصلة العمل بنفس العزيمة والروح الوطنية العالية وبذل الجهد كل من موقعه للمحافظة على نفس مستوى الجاهزية واليقظة والاستباق في أداء مهامهم.

كما زار بالمناسبة المصحّة العسكرية متعددة الاختصاصات بالكاف، مثمنا دورها في توفير العناية الاستعجالية والعيادات الخارجية ومساهمتها في تقريب الخدمات الصحية لفائدة العسكريين وعائلاتهم ومنتسبي الوزارة من أولي الحق في العلاج بالجهة.

وتولّى وزير الدفاع الوطني تدشين مشروع توسعة الحي العسكري “الشهيد الملازم الأمجد العرفاوي” المتكوّن من 10 شقق إضافية معدّة للتأجير، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع تتنزل في إطار العناية بالجانب الاجتماعي والمعنوي وتوفير المسكن اللائق وظروف العيش الكريم لمنتسبي وزارة الدفاع الوطني وعائلاتهم والحفاظ على توازنهم الأسري واستقرارهم الاجتماعي.

كما أدى بالمناسبة زيارة إلى مقرّ المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، اطّلع خلالها على ظروف سير العمل بهذا المرفق، منوّها بالجهود المبذولة من أجل الفصل في القضايا المنشورة والتقليص من الزمن القضائي على قاعدة احترام القانون وفي كنف الحياد والاستقلالية التامة.

