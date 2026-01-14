Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
مثّل التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزه وتنويع مجالاته محور اللّقاء الذي جمع ظهر اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بنائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة “بريان ج. إليس”.
و حضر اللقاء، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة بتونس “بيل بزي” وعدد من المسؤولين من الجانبين.
و أشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة، بمتانة علاقات الصداقة التاريخيّة التي تربط بين تونس والولايات المتحدة الأمريكيّة والتي تعود إلى أواخر القرن 18، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابيّة المحقّقة لبرنامج التعاون العسكري المشترك وبالمستوى المتميّز الذي بلغته هذه العلاقات، والتي ترجمته تتالي زيارات كبار المسؤولين الأمريكيّين إلى تونس وتسليم تجهيزات ومعدّات عسكريّة على غرار الطائرة C-130، لتعزيز الجاهزيّة العمليّاتيّة والقدرات العسكريّة للجيش التونسي.
كما أكد على أهميّة متابعة مخرجات أشغال اللّجنة العسكريّة المشتركة التونسيّة الأمريكيّة ومواصلة تنفيذ خارطة طريق التعاون العسكري 2020-2030 بين الجانبين، خاصّة تلك المتعلّقة بتطوير وبناء القدرات العملياتية للجيش الوطني وتعزيز إمكانياته اللوجستية المتلائمة مع التهّديدات غير التقليدية على غرار الجريمة المنظّمة العابرة للحدود والإتجار بالبشر والإرهاب والتهريب وتجارة المخدّرات.
و من جهته، عبّر نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة، عن سعادته بهذا اللقاء الذي مثّل فرصة للوقوف على عمق العلاقات العسكريّة ومتانتها بين البلدين الصديقين، منوّها بما بلغه مستوى هذا التعاون الثنائي ومعربا عن استعداد بلاده لمزيد تطويره وتنويع مجالاته وتحيين خارطة طريق التعاون العسكري المشترك بين الجانبين بما يتلاءم ومتطلّبات المرحلة.
كما أشار إلى أنّ تونس تعدّ شريكا استراتيجيّا وهي في طليعة البلدان الإفريقيّة التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكيّة علاقات تعاون مميّزة ضاربة في التاريخ، مبنيّة على توافق الرؤى في كنف الثقة والإحترام المتبادلين.
و أكد التزام الإدارة الأمريكيّة بمواصلة جهودها لدعم قدرات الجيش التونسي وتطوير جاهزيّته العمليّاتيّة في عدّة مجالات تتعلّق بالإسناد اللّوجستي والتكوين وتبادل الخبرات والمساعدة الفنيّة والتقنيّة بما يعزّز مكانة تونس كقطب إقليمي للتدريبي والتكوين وكمصدّر للأمن وعامل استقرار أساسي بالمنطقة.
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

826
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

658
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
355
الأخبار

انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس [فيديو ]
346
الأخبار

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات
327
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : تعيين حكم مباراة المغرب و نيجيريا
303
الأخبار

سليم الرياحي يقترب من العودة إلى تونس ؟؟!!
294
أخر الأخبار

بتكليف من الرئيس : منح وسام الوفاء والتضحية لعائلة الشهيد مروان القادري (فيديو)
293
الأخبار

حارس الجزائر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد مغادرة الكان
288
الأخبار

جيش الطيران يتسلّم طائرة نقل عسكرية من نوع “C-130”
273
الأخبار

نائب بالبرلمان يكشف إجراء مسؤول بوزارة مكالمات شخصية بـ38 ألف دينار !

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى