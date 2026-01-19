Français
Anglais
العربية
الأخبار

وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للّباس و التموين

وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للّباس والتموين

أدّى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الاثنين، زيارة تفقّد إلى الإدارة العامة للّباس والتموين، أين اطّلع على مهامها ودورها في تحقيق حاجيات مختلف هياكل وزارة الدفاع الوطني وتزويدها في مجالات الإكساء والتجهيز والتموين والطباعة.

و عاين الوزير ورشات الخياطة والإنتاج ومشاغل التكوين التابعة لها، إضافة إلى البرامج المستقبلية المتعلقة بتحسين البنية الأساسية والفضاءات المخصصة للخزن، مثمنا الدور الهامّ الذي تضطلع به الإدارة العامة للّباس والتموين في الرفع من الجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية، من خلال تلبية حاجياتها في الاسناد والتموين، إضافة إلى تقديم المساعدة التقنية لمختلف الهياكل العسكرية في المجالات الراجعة لها بالنظر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.

كما زار مركز التكوين المهني في اختصاصات الطبخ والحلويات والخدمات الفندقيّة التابع لهذا الهيكل، مشيدا بدوره في الارتقاء بمنظومة التكوين المهني العسكري وتكوين يد عاملة ذات كفاءة عالية تستجيب لسوق الشغل.

و نوّه وزير الدفاع بجهود كافة العسكريّين والمدنيين المنتمين للإدارة العامة للّباس والتموين، لما يتحلّون به من جديّة وتفانٍ وانضباط وتشبّع بالعقيدة العسكرية من أجل تحقيق النجاعة والفاعلية في أداء مهامهم وتطوير مردوديتهم، داعيا إياهم إلى مواصلة بذل الجهد والعمل بنفس الروح الوطنية العالية، والسعي إلى تطوير أساليب العمل ومواكبة التطوّرات التكنولوجيّة بهدف تحسين المنتوج والترفيع في المخزون الاستراتيجي من مواد التموين.

و توجّه بالشكر والتقدير للإطارات المشرفة لمساهمتهم في توفير ظروف العمل المثلى، من خلال حسن تأطير الأفراد والرفع من معنوياتهم حفاظا على جاهزيّتهم للذّود عن الوطن وحمايته، مؤكدا حرص الوزارة على مزيد توفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية والانصات إلى مشاغلهم وتطوير مهاراتهم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

388
الأخبار

باجة : معتمد مجاز الباب يتابع عملية توزيع مادة الأمونيتر على الفلاحين

307
الأخبار

منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية
300
الأخبار

الإحتفاظ بسيف الدين مخلوف من أجل أحكام قضائية صادرة في حقه
270
الأخبار

مفتي الجمهورية يعلن عن أول أيام شهر شعبان 1447
266
اقتصاد وأعمال

الوكالة العقارية للسكنى تعلن عن عدد من تقسيماتها الاجتماعية الجديدة بأريانة و بن عروس و المهدية
264
الأخبار

وزير البيئة يؤدّي زيارة ميدانية إلى صفاقس لمتابعة برنامج تشجير الطرقات السيارة
263
الأخبار

الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للمنتخب التونسي يوم الثلاثاء القادم
257
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات و مركزا لاستخلاص المحاصيل
254
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : حان الوقت للعناية بالنقل الجوي و تطوير كل المطارات و فتح الأجواء للشركات العالمية في سماء مفتوحة…
248
الأخبار

تغيرات في الوضع الجوي بداية من هذه الليلة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى